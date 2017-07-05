24. İstanbul Caz Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin 24’üncüsü, dün akşam gerçekleştirilen açılış töreni ve konserleriyle başladı.

Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde yapılan ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin’in sunduğu açılış töreninde, TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın şefi Kamil Özler ve Türk pop ve caz müziğinin duayen isimlerinden Fatih Erkoç’a Yaşam Boyu Başarı Ödülleri takdim edilirken, festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara da teşekkür plaketleri verildi.

Ödül töreninin ardından Fatih Erkoç, en sevilen şarkılarını caz repertuarıyla birleştirdiği bir performans sergiledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Balkan müziklerini caz, swing ve elektronik gibi güncel müzik türleriyle harmanlayarak yeniden yorumlayan Avusturyalı topluluk DELADAP sahne aldı.