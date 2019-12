-24 İLDE DAHA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, ''geçen yıl zorunlu eğitime geçtiğimiz 32 ile ilaveten bu eğitim öğretim döneminde 24 ilimizde daha okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracağız'' dedi. 2010-2011 eğitim-öğretim yılının 20 Eylülde başlayacak olması dolayısıyla bu eğitim öğretim yılında okula kayıt yaptıran öğrencilerin uyumlarının sağlanması amacıyla bugünden itibaren okullarda uyum programı başladı. Bu kapsamda, Ankara Karapürçekler'deki Altındağ Belediyesi Anaokulu'nda Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun katılımıyla tören düzenlendi. Öğrencilerin ront ve halk oyunları gösterisiyle başlayan törende Çubukçu, okul öncesi eğitiminin önemine değinen bir konuşma yaptı. Çubukçu, 2010-2011 eğitim öğretim yılının eğitim hayatına ilk adımlarını atan tüm çocuklara, öğretmenlere, velilere hayırlı olmasını diledi. Çocukların bugünkü heyecanlarını ömür boyu unutamayacaklarını söyleyen Çubukçu, anne-babalar için de çocukların okul hayatlarına başladığı günün büyük bir öneme ve anlama sahip olduğunu dile getirdi. Çocukların okul başarısında ve mutlu bir öğrencilik yaşamı sürdürmelerinde ailenin desteğinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Çubukçu, tüm velilerin bu bilinçle hareket edeceğine inandığını ifade etti. Çubukçu, öğrencilere şöyle seslendi: ''Hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Eğitim basamakları içinde okul öncesi ve ilköğretim, temel bilgileri, becerileri kazandığınız bir dönem. Geleceğe yönelik bütün donanımlarınız bu dönemde oluşacak. Kitap okuma alışkanlığı, konuşma ve kendinizi ifade etme beceresi, yeteneklerinizi fark etme ve geliştirme gibi türlü kazanımları bu süreçte edineceksiniz. Sevgiyi, saygıyı, insan olmaya dair tüm güzel davranışları yardımlaşmayı, işbirliğini, başkalarının haklarına saygı göstermeyi, çevreyle birlikte yaşamanın kurallarını öğrenecek ve pekiştireceksiniz. Elbette bu süreçte her zaman yanınızda olacağız. Aileleriniz, öğretmenleriniz ve bizler iyi bir eğitim almanız, mutlu bir okul yaşamı sürdürmeniz için el ele, gönül gönüle vererek çalışacağız.'' Öğrencilerin yeni bir sosyal ortama girdiklerini işaret eden Çubukçu, çocukların eğitim hayatına sorunsuz bir şekilde başlayabilmeleri için 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren okula uyum programı projesinin uygulandığını anlattı. Bu programla okul öncesi ve ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin öğretmenlerine güven duyup, günlük akışa ve okula uyum sağlamasının, kaygılarının giderilmesinin, öğrenmeye açık ve istekli olarak eğitim sürecine başlamalarının amaçlandığını anlatan Çubukçu, program uyarınca ilk hafta anne-babaların da çocuklarla birlikte okulda bulunabileceklerini belirtti. Çubukçu, ayrıca ilköğretime yeni başlayan öğrencilerin de diğer öğrencilerden bir hafta erken okula başlamasının okula alıştırmaya yönelik bir uygulama olduğunu kaydetti. Bakan Çubukçu, böylelikle öğrencilerin hem zihinsel, hem sosyal, hem de duygusal yönden öğrenim hayatına başlamaya hazır hale geleceklerini belirterek, öğretmenlere de şöyle seslendi: ''Okul hayatındaki başarı bireylerin günlük hayatlarındaki başarıyı da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla öğrencilerini, arkadaşlarını, öğretmenlerini, derslerini yani okulu ne kadar çok severlerse başarıları da o ölçüde artacaktır. Ev ortamından ayrılarak farklı bir ortama giren öğrencilerinizin okula uyumları için siz değerli öğretmenlerimize her zaman olduğu gibi çok büyük ve önemli görevler düşmektedir. Her şeyden önce öğrencilerinizle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında sabırlı olmanız ve çocuklarımıza olan sevginizi, güveninizi kendilerine göstermeniz gerekmektedir. Sizlerin bu sorumluluğu özveriyle, sevgiyle, şefkatle en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyorum.'' -''ÖNCE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM''- Eğitimin öğrenci-öğretmen ve veli üçgeninden oluşan bir birliktelikle olumlu yönde geliştirileceğini vurgulayan Çubukçu, bu üçgende herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Okul öncesi eğitim döneminin öğrenmenin en yoğun olduğu ve zihinsel yeteneklerin en hızlı geliştiği dönem olduğuna işaret eden Çubukçu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Okul öncesi eğitimin öneminin ve geleceğe etkisinin farkında olan özellikle Avrupa, Amerika ve İskandinav ülkelerinde okul öncesi eğitimin okullaşma oranı çok yüksektir. Bizler de çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği adına okul öncesi eğitimi en öncelikli gündem maddelerimizinden biri haline getirdik. Bu alana kısa sürede çok büyük yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Okul öncesine yaptığımız yatırımların sonucunda 2001-2002 eğitim öğretim yılında 4-6 yaş arası çocuklarda yüzde 11.7 olan okul öncesi eğitimde okullaşma oranı, 2009-2010 eğitim öğretim yılında yüzde 39'a ulaşmıştır. Dolayısıyla her 100 çocuktan 11'inin okul öncesi eğitim aldığı günlerden, her 100 çocuktan 39'unun eğitim aldığı günlere ulaştık. Elbette hayalimiz ve hedefimiz gelişmiş ülkelerde olduğu gibi her çocuğumuza okul öncesi eğitimi vermek. Bu öğretim yılında ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 100 bin öğrenci kaydı bekliyoruz. Geçen yıl zorunlu eğitime geçtiğimiz 32 ile ilaveten bu eğitim öğretim döneminde 24 ilimizde daha okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma çalışmalarının başlamasıyla daha çok çocuğumuza ulaşacağımızı ve hedeflerimize biraz daha yaklaşacağımızı belirtmek isterim. 2010-2013 ders yılında ise 10 ilimizde daha zorunlu eğitime geçilmesini planlamış bulunuyoruz. Ancak belirtmek gerekir ki anne-babaların bu konudaki duyarlılıkları ve çocukları için okul öncesi eğitimin önemine inanmaları da en az maddi kaynaklar kadar önemlidir.'' Bakan Çubukçu, eğitimin çocukların gelişiminde olduğu kadar ülkenin kalkınmasında da en temel unsuru olduğuna dikkati çekti. Çubukçu, bilim insanlarının, sanatçıların, sporcuların, yazarların okullarda yetişeceğini, dolayısıyla çocukların eğitim hayatına iyi bir başlangıç yapmaları için ''önce okul öncesi eğitim'' dediklerini ifade etti. -ANKARA'DA 120 BİN YENİ ÖĞRENCİ OKULA BAŞLADI- Ankara Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan da, Ankara'da uyum programına 120 bin yeni öğrencinin katıldığını bildirdi. Ankara'da okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yüzde 100'e yakın olduğunu, ortaöğretimde de bu oranın yüzde 86'ya ulaştığını belirten Aydoğan, Ankara'nın Türkiye'nin en iyi okullaşma oranlarına sahip illerden biri olduğunu ifade etti. Aydoğan, 2010-2011 eğtim-öğretim yılının okul öncesinde Ankara için atılım yılı olacağını kaydetti. Konuşmaların ardından Bakan Çubukçu ve törene katılanlar, sınıfa geçerek öğrencilerle sohbet ettiler. Çubukçu, miniklerin eğitim hayatına adım attıkları bu ilk günde onlarla sohbet ederek, heyecanlarını yatıştırmaya çalıştı. Çubukçu, öğrencilerle ilgilenirken annesini yanında göremeyince kaybolduğunu düşünen bir çocuğu da, görevlilerden annesini bulmalarını isteyerek teselli etmeye çalıştı. Bakan Çubukçu, daha sonra çocuklara oyuncaklardan oluşan hediyeler vererek, hediyeleri çocuklarla birlikte açtı. Çubukçu, bir gazetecinin, ''Okullarda kayıt parası alındığına ilişkin iddialarla'' ilgili sorusu üzerine, ''Okullarımızda herhangi bir şekilde kayıt parası adı altında para almanın mümkün olmadığını, böyle para isteyenler hakkında işlem yapacağımızı söyledim. Bana velilerden böyle bir şikayet gelmedi'' yanıtını verdi.