24 Haziran sonrası Diyarbakır ve Vanlılar geleceğe karamsar bakıyor

Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından, Van ve Diyarbakır'da saha çalışması yaptı. Çalışmada "Türkiye'yi sizce nasıl bir gelecek bekliyor" sorusuna yanıt verenlerin çoğu "karamsar" olduğunu belirtti.

SAMER Diyarbakır ve Van’da 24 Haziran sonrası seçmende ortaya çıkan kanaatleri tespit etmek amacıyla anket çalışması yaptı.

K24’te yer alan habere göre, araştırma sırasında kamuya açık alanlarda tesadüfi anket tekniği kullanılarak, 320 kişi ile yüz yüze görüşüldü. Katılımcılara, “Sizce Türkiye’yi nasıl bir gelecek bekliyor?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların büyük bölümü bölümü bu soruya ‘karamsar’ yanıt verdi.

Katılımcıların yüzde 18,9’u “Kaotik ve karanlık günler” beklediğini, yüzde 13,2’si “Ekonomik bir kriz ve çöküş” beklediğini, yüzde 12,3’ü “Belirsizlik içerdiğini”, yüzde 10,5’i “Tek adam rejim”i ile yönetileceğini, yüzde 10,1’i “İşlerin daha da kötüye gideceğini”, yüzde 9,2’si “Mevcut durumun gelecek vaat etmediğini” söyledi.

“Daha güzel bir gelecek” beklediğini söyleyenlerin oranı yüzde 9,2, “Güçlü devlet olacağız” diyenlerin oranı ise yüzde 6,1.

SAMER’in araştırmasında yer alan saptamalardan bazıları şöyle:

-Seçmenin seçim öncesine oranla siyasal eğilimini açık etmekte çok daha kaygılı olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle oy tercihleri sorulan katılımcıların “Cevap yok” yanıtı bu durum ile ilgili iken; “oy kullanmadım” diyenlerin bir kısmının da aslında sandığa gittiği, ancak oy tercihini açıklamak istemediği değerlendirilmektedir.

-Sahaya hâkim olan bu duygu hali nedeniyle seçmenin ya yanıt vermemeyi, katılmamayı tercih ettiğine ya da anketörü yanıltma eğiliminde olduğuna rastlanmıştır.

-Yapılan çalışmaya göre katılımcıların yüzde 62,7 gibi oldukça büyük bir kesimi yapılan seçimleri ve sonuçlarını güvenilir bulmadığını beyan etmektedir.

-Katılımcı grubumuza “Sizce Türkiye’yi nasıl bir gelecek bekliyor?” sorusu yöneltilmiş ve oldukça büyük bir kesimi değişik biçimlerde “karamsar” yanıtlar vermeyi tercih etmiştir.

-Yapılan çalışmadan edinilen izlenime göre; seçim sonrası seçmenler arasında kutuplaşmanın derinleştiği düşünülmektedir. Bu kutuplaşmayı ele veren veriler yanıtlar incelendiğinde de görülecektir.

Örneğin “Seçim sonuçlarının güvenilirliği”ne ilişkin AK Parti dışındaki seçmenin çok büyük kısmı olumsuz görüş belirtmiştir. Seçim sonuçlarını güvenilir bulduğunu söyleyenlerin yüzde 80,60’ı AKP’ye, yüzde 11,10’u HDP’ye oy verdiğini açıklarken; güvenilir bulmayanların yüzde 74,80’i HDP’ye oy verdiğini söyleyen, yüzde 13,30’u ise oy kullanmadığını beyan eden gruptan çıkmıştır. Güvenilir bulmayanların sadece yüzde 0,70’i AK Parti’ye oy vermiştir.

-Türkiye’nin geleceğine dönük karamsarlığın da benzer biçimde AKP’ye oy vermiş seçmenin dışındaki parti seçmeninde toplandığı görülmüştür. Türkiye’nin geleceğine dönük olarak tüm parti seçmenlerini kapsayacak biçimde olumsuz görüşlerle karşılaşılmış olsa da; AKP seçmeninin ilk iki sıradaki yanıtını % 41,40 ile “Güzel günler yaşarız”, yüzde 34,10 ile “Güçlü devlet olacağız” yanıtları oluştururken; İYİ Parti seçmeninin yüzde 50’si; Saadet Partisi seçmeni ile “Oy kullanmadım” diyen seçmenin yüzde 25’i; HDP seçmeninin yüzde 24,4’ü “Kaos ve karanlık günler” beklediğini beyan etmiştir.