24 Haziran seçimlerini izleme rehberi

Türkiye, yarın 13'üncü cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), cumhurbaşkanlığı seçiminde gayrıresmi sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

YSK, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde sandıkların farklı saatlerde açılıp kapatılma uygulamasına son veriyor.

Böylece, Türkiye'nin tamamında sandıklar aynı anda açılacak ve kapanacak.

Sandıklar sabah 08:00'de açılıyor. Kapanma saati ise 17:00.

Saat 17:00 itibariyle hala oy kullanma sırasında olanlar hariç oy verme işlemi tamamen sona ermiş olacak.

Sandıkların kapanmasıyla birlikte sayıma geçilecek.

Türkiye'de yurt içinde toplam kayıtlı sayısı 56 milyon 322 bin 632.

Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak toplam sandık sayısı da 180 bin 65.

Toplamda ise 87 seçim bölgesi bulunuyor. İstanbul üç seçim bölgesiyle en fazla seçmenin olduğu ve en fazla sandık kurulacak yer.

Ankara'da da üç, İzmir ve bu seçimlerle birlikte artık Bursa'da da iki seçim bölgesi bulunuyor.

En küçük seçim bölgesi de 56 bin 99 seçmenin 284 sandıkta oy kullanacağı Bayburt. Bu şehir aynı zamanda milletvekili sayısının 550'den 600'e yükseltilmesinin ardından milletvekili sayısı düşen tek yer.

Daha önceki seçimlerde iki milletvekili çıkaran Bayburt, bu yıldan itibaren tek vekile sahip olacak.

Yurt dışında oy verme işlemi ise hafta içinde tamamlandı ve kullanılan pusulalar sayım için mühürlü çuvallara konularak Türkiye'ye getirildi.

Yurt dışında kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerin 1 milyon 486 bin 408'ünün oy kullandığı ve katılım oranı açısından bugüne kadarki en yüksek düzeye ulaşıldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı için altı aday yarışıyor. Pusuladaki yerlerine göre bu isimler şöyle:

Milletvekili seçimlerine ise biri iki partili, diğeri üç partili iki ittifak ile üç siyasi parti katılıyor.

Pusuladaki yerlerine göre, katılan partiler şöyle:

Oy kullanma işlemi sırasında iki pusula tek zarfa konulacak.

Sandıkların kapatılmasının ardından da sayım işlemine geçilecek.

Sayımda ilk olarak cumhurbaşkanlığı oy pusulaları sayılacak. Daha sonra da milletvekili seçimlerinin sayımına geçilecek.

Sandıkların sayımının ardından parti ve ittifakların aldıkları oy, geçerli ve geçersiz pusula ve sandığa kayıtlı seçmenlerin kaçının oy kullandığı gibi bilgileri içeren tutanağın doldurulması gerekiyor. Bu tutanak daha sonra ilçe seçim kuruluna gönderiliyor.

İlçe seçim kurulu da sandık tutanaklarını birleştirme işlemini yapıyor. Bu aşamada siyasi partiler ile bağımsız adayların her birinin aldıkları oy sayısını ve ittifakların ortak oy sayısı ile ortak

oylarından gelen pay tespit edilerek, tutanak hazırlanıyor.

Daha sonra bu birleştirme tutanakları il seçim kuruluna gönderiliyor ve burada da il içerisinde yer alan diğer ilçelerden gelen tutanaklarla birleştirilip, hazırlanan il tutanağı SEÇSİS sistemi üzerinden YSK'ya gönderiliyor.

Pazar akşamı akşam 18:00'e kadar tüm yayın organlarında seçimler ve sonuçlara dair haber, tahmin ve yorum yapılması yasak.

Saat 18:00 ile 21:00 arasında ise yalnızca YSK'nın vereceği haber ve tebliğlere yer verilebilecek. Yayınlara yönelik yasak ise 21:00'de kalkıyor.

Bununla birlikte YSK, daha erken bir saatte yayın yasağının kalkması yönünde karar alabilir.

Daha önceki seçimlerde YSK, yayın yasağını 21:00'den önce kaldırmıştı.

BBC Türkçe, YSK tarafından belirlenen yayın yasağına uygun bir şekilde gün boyunca web sitesi üzerindeki canlı anlatım sayfasından ve sosyal medya kanallarından anlık olarak son gelişmeleri aktaracak.

Ayrıca, sandıkların kapanmasının ardından Facebook Canlı yayınlarına başlayacak. İstanbul ve Ankara'daki muhabirlerle birlikte Londra'daki ana merkezden yayınlar devam edecek.

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