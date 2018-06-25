24 Haziran seçimlerine damga vuran parti: MHP

Erken seçim çağrısını yaparak 24 Haziran'da sandıkların kurulmasıyla başlayan sürecin fişeğini atan Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 11,2 oy aldı. MHP böylece bir önceki seçimdeki yüzde 11,9'a yakın bir sonuç elde etti.

Devlet Bahçeli 24 Haziran akşamı yaptığı konuşmada "MHP bugün tarihi bir başarıya imza atmıştır" dedi.

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugün itibarıyla resmen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten tebrik ettiğini söyledi ve ekledi:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. MHP, sayın cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durmuştur.

"Bizi yıkmak istediler, barışamadılar. Felaket tellallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır.

"Türk milleti, milliyetçi hareketi TBMM'nin hem kilit partisi yapmış hem de denge görevi vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir."

1 Kasım 2015'teki genel seçimde 40 milletvekili çıkaran MHP bu kez kesin olmayan sonuçlara göre 49 milletvekili çıkardı.

Partinin 3 yıl önce en çok milletvekili çıkardığı iller İstanbul ve Ankara'ydı. MHP, İstanbul'da 10 olan vekil sayısının 7'ye gerilemesini engelleyemese de Ankara'da 5 olan vekil sayısını korumayı başardı.

Partinin vekil sayısındaki artış ise Anadolu'dan aldığı oylarla ve Meclis'in sandalye sayısındaki artış sonucunda gerçekleşti.

Seçim öncesinde, AKP ile yakınlaşma sonucunda MHP'nin tabanının "eridiğine" yönelik çeşitli yorumlar yapılıyordu.

AKP ve MHP arasındaki yakınlaşma, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından başlamıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli Ekim 2016'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir parti lideri gibi davranarak anayasayı çiğnediğini ve suç işlediğini söyledikten sonra bu fiili durumun çözülmesi için iki seçenek olduğunu söylemişti:

"Bunlardan birincisi ve bizim açımızdan da en doğru, en sağlıklı olanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın fiilli başkanlık zorlamasından vazgeçmesi, yasa ve anayasal sınırlarına çekilmesidir. Şayet bu olmayacaksa, ikinci olarak, fiili durumun hukuki boyut kazanabilmesinin süratle yol ve yöntemlerinin aranmasıdır."

Bu açıklamanın ardından iki partinin teklifiyle Meclis'e gelen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik anayasa değişikliği Meclis'te reddedilmiş fakat referandumda yüzde 51 ile kabul edilmişti.

Bahçeli'nin Erdoğan ile yakınlaşmasına MHP içinde bir muhalefet yükselmişti.

Özellikle MHP içindeki muhalefetin ayrılarak Meral Akşener liderliğinde kurduğu İYİ Parti'nin MHP'nin oy oranını ciddi oranda azaltacağı, hatta yeni seçim sistemindeki ittifak yasasının MHP'nin yüzde 10'luk seçim barajı altında kalmasını engellemek için yapıldığı yaygın bir görüştü.

Fakat MHP, oy oranındaki az miktarda düşüşe rağmen sandalye sayısını 35'ten 49'a çıkarmış görünüyor.

MHP'nin Haziran 2015 seçiminde yüzde 16,3 olan oyu, Kasım 2015'te AKP'ye kayan oylarla yüzde 11,9'a düşmüş, AKP'nin oyu ise yüzde 40,9'dan 49,5'e yükselmişti MHP'nin tabanından İYİ Parti'ye bir kayma olsa bile, bunu AKP'den gelen oylarla kapatmış gözüküyor.

MHP bu seçim sonucuyla Meclis'te de kilit bir role sahip oldu.

24 Haziran'da Meclis'teki sandalye sayısının 550'den 600'e yükselmesine rağmen sandalye kaybeden tek parti olan AKP, kesin olmayan sonuçlara göre 293 milletvekilinde kaldı ve Meclis'teki çoğunluğunu yitirdi.

Böylece AKP tek başına herhangi bir yasa çıkaramayacak, bütçenin onaylanmasını sağlayamayacak.

AKP'nin tüm bu yasama faaliyetleri için Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'ye ihtiyacı olacak.