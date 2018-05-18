24 Haziran seçimlerinde Hakkari'nin 3'te 1'i taşınacak

Hakkari Valiliği 24 Haziran seçimlerinde 134 köy ve mahalledeki sandıkların 38 yere taşınıp birleştirilmesi için YSK’ya başvuru yaptı. Bu yaklaşık 150 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Hakkari’de 3 seçmenden birinin başka bir yerde oy kullanması anlamına geliyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre 24 Haziran seçimleri öncesi Meclis’te kabul edilen düzenleme ile vali veya il seçim kurulu başkanına, seçimden bir ay önce sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine karar verme hakkı tanındı. Bu konuda son söz de Yüksek Seçim Kurulu’na bırakıldı. Sandık birleştirme ve taşıma ile ilgili son yasal düzenlemenin ardından ilk talep Hakkari Valiliği ve İl Seçim Kurulu’ndan geldi.

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılan başvuruda Hakkari’deki 134 köy ve mahalledeki sandığın 35 yere taşınıp birleştirilmesi istendi. Bu yaklaşık 50 bin seçmenin taşınması anlamına geliyor.

134 köy ve mahalle 38 yere taşınıp birleşecek

Yapılan düzenlemenin ardından ilk talep HDP’nin yüzde 80-85 oranında oy aldığı Hakkari için geldi. Hakkari Valiliği ve Hakkari İl Seçim Kurulu’ndan YSK’ya yapılan başvuruda 134 köy ve mahalledeki seçmenin 38 yerde taşınarak birleştirilmesi istendi. YSK başvuurlarında teklifin kabulü halinde seçmenlerin mağdur olmaması için Hakkari Valiliğince kiralanacak araçlarla taşıma yapılacağı ifade edildi.

Seçmenin 3'te biri taşınacak

YSK’nın 16 Nisan referandumundaki sandık ve seçmen sayısı verilerine göre Hakkari’de 53 mahalle, 126 köy olmak üzere toplam 179 yerleşim yeri bulunuyor. YSK’ya yapılan başvuruya göre bunlardan 17 mahalle ve 107 köyde sandıklar 1 kilometre ile 20 kilometreye varan farklı uzaklıklardaki yerleşim yerlerine taşınacak. Bu yaklaşık 160 bin seçmeni bulunan Hakkari’de 50 bin üzerinde seçmenin taşınması anlamına geliyor. Uzak noktalara taşınacak sandıklara seçmenin ulaşımını sağlamak için de yüzlerce aracın kiralanması gerekecek.

Valilik: Hür irade sandığa yansısın diye...

Hakkari Valiliği’nden YSK’ya giden yazıda, sandıkların birleştirilmesi ve birleştirilen sandıklarda karma sandık uygulaması talebine gerekçe olarak “il genelinde vatandaşların hiçbir baskı altında kalmadan hür iradelerini sandığa yansıtabilmelerini temin etmek” denildi.

Seçim kurulu: Seçmen kırsalda teröristle karşılaşabilir

Hakkari İl Seçim Kurulu tarafından YSK’ya gönderilen sandık birleştirme ve taşıma talebi yazısında şöyle denildi:

“Nnisan ayından başlayarak terör örgütü mensuplarının bölgede hareketlilikleri artmıştır. Seçim günü her türlü güvenlik tedbirinin alınacak olmasıyla birlikte, seçimden sonra günlük hayatına devam eden vatandaşların kırsal alanda teröristlerle karşılaşma ihtimallerinin olması ve bu sonucun seçmenler üzerinde psikolojik baskı oluşturbaşleceği, birden fazla köyün aynı sandıkta oy kullanmasının, sandıkların birleşititlmesinin ve karma seçmen uygulaması yapılamsının seçmenler üzerinde oluşması muhtemel baskının önlenmesi ve vatandaşların hür iradelerini yansıtabilmelerini sağlayabileceği değerlendirilmektedir."

Sandık taşıma ve birleştirme talebinde son söz YSK’nın. YSK’nın yapılan başvuruları 24 Mayıs’tan önce sonuçlandırması bekleniyor.

"Bu talep güvenlik ile açıklanamaz"

Başvuruda yer alan, “Vatandaşların hiçbir baskı altında kalmadan hür iradelerinin sandığa yansıtabilmesini temin” ifadesine HDP’nin YSK temsilcisi Mehmet Tiryaki, tepki gösterdi. Tiryaki, güvenlik gerekçesiyle sandık taşıma talebinin yasal dayanağı bulunduğunu ama gerekçedeki bu ifade ve taşınmak istenen alanın genişliğine bakıldığında talebi güvenlik ile açıklamanın çok mümkün olmadığını söyledi.

"Bir köy için 40 minibüs gerek"

Taşınmak istenen sandık ve seçmen sayısının “çok büyük” olduğunu söyleyen Tiryaki, şöyle dedi:

“500-1000 seçmenli yerler var. İnsanlar 20 kilometreye varan uzaklıkta yerlere taşınmak isteniyor. Sadece 400-500 seçmenli tek bir yerdeki seçmenin taşınması için en az 40 minibüs gerek. Bu köylerde bu kadar minibüs yok. Yaşlı, hasta, hamile kişiler dikkate alındığında sandığa ulaşmada güçlük yaşatacak bir durum.

Kimsenin burnunun kanamasını istemem. Güvenlik sorunu nedeniyle alınması gereken önlemler olabilir. Burada başka niyetleri düşünmemek için fazla saf olmak gerek. Seçmenlerinin yüzde 80-85’inin HDP’ye verdiği bir ilden bahsediyoruz. Bu sandık taşıma kararı sonrası seçmenlerin yüzde 20’sinin sandığa gidememesi doğrudan seçim sonuçlarına müdahale etmek olacaktır.”