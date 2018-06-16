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Ekonomi

24 Haziran seçimleri, KKTC'de turizmi etkiledi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KIBRIS Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Fethi Özboğaç, 24 Haziran'da Türkiye'de yapılacak seçimler nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçen yıla oranla turist sayısında azalma olduğunu söyledi

16 Haziran 2018 17:55

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KIBRIS Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Fethi Özboğaç, 24 Haziran\'da Türkiye\'de yapılacak seçimler nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) geçen yıla oranla turist sayısında azalma olduğunu söyledi. Otellerin ortalama doluluk oranın yüzde 73 olduğunu belirten Özboğaç, \"Geçen yıla oranla yüzde 9\'luk bir azalma var\" dedi.
KITOB Başkanı Özboğaç, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran Pazar günü Türkiye\'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri nedeniyle KKTC\'de geçen yıla oranla turist sayısında azalma olduğunu belirtti. Özboğaç, Türkiye\'de önemli bir seçim süreci yaşandığını ve insanların tatile değil, seçim çalışmalarına yoğunlaştığını söyledi. Ada\'da bulunan otellerdeki yatak kapasitesinin 21 bin 974\'e çıktığını kaydeden Özboğaç, bayram sürecince 5 yıldızlı otellerin doluluk oranının yüzde 79, küçük otellerin ise yüzde 68 düzeyinde olacağını kaydetti. Toplam 104 otellerinin olduğunu dile getiren KITOB Başkanı Özboğaç, \"Bu otellerimizin sadece 16\'sı yüzde 100 doluluk oranına çıkıyor\" diye konuştu. 

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