-24. haftanın hakemleri açıklandı İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: Yarın: 18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor: Çağatay Şahan 18.00 Orduspor-Ankaragücü: Mete Kalkavan 18.00 Gençlerbirliği-Gaziantepspor: Abdullah Yılmaz 20.30 Trabzonspor-Bursaspor: Özgür Yankaya 20.30 Galatasaray-Medical Park Antalyaspor: İlker Meral 2 Şubat Perşembe: 18.00 Sivasspor-Kayserispor: Suat Arslanboğa 18.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Mustafa Kamil Abitoğlu 20.30 Manisaspor-Eskişehirspor: Barış Şimşek 20.30 Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu: Kuddusi Müftüoğlu