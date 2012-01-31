T24 LogoT24 Logo
Spor

24. haftanın hakemleri açıklandı İSTANBUL (A.A)

31 Ocak 2012 13:53

-24. haftanın hakemleri açıklandı İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: Yarın: 18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor: Çağatay Şahan 18.00 Orduspor-Ankaragücü: Mete Kalkavan 18.00 Gençlerbirliği-Gaziantepspor: Abdullah Yılmaz 20.30 Trabzonspor-Bursaspor: Özgür Yankaya 20.30 Galatasaray-Medical Park Antalyaspor: İlker Meral 2 Şubat Perşembe: 18.00 Sivasspor-Kayserispor: Suat Arslanboğa 18.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Mustafa Kamil Abitoğlu 20.30 Manisaspor-Eskişehirspor: Barış Şimşek 20.30 Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu: Kuddusi Müftüoğlu

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24