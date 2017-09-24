24 Eylül Pazar Spor Gündemi

DERBİNİN YANKILARI SÜRÜYOR
Hakem Ali Palabıyık derbide verdiği kararlar ile maça damga vurdu
Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup doğum günün de kırmızı kart hediye edildi
Fenerbahçe yönetcisi Mahmut Uslu maç sonu açıklamalarında Caner Erkin ve Başkan Fikret Orman hakkında konuştu
Beşiktaş yönetimi ise sessizliğini koruyor. Maçla ilgili henüz açıklama yapan bir yönetici yok
SÜPER LİG
14.00 Kardemir Karabükspor - Evkur Yeni Malatyaspor
14.00 Demir Grup Sivasspor - Göztepe
16.30 Kasımpaşa - Kayserispor (
19.30 Bursaspor - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
11.00 UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde RB Leipzig ile oynanacak maçın hazırlıkları başlayacak.
FENERBAHÇE
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 7. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak maçın hazırlıkları başlayacak.
CEV KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI
A GRUBU
17.00 Azerbaycan - Polonya
19.30 Almanya - Macaristan
B GRUBU
16.00 Gürcistan - Belarus
19.00 Hırvatistan - İtalya
C GRUBU
14.30 Bulgaristan - TÜRKİYE
D GRUBU
16.00 Belçika - Sırbistan
19.00 Çekya - Hollanda
TFF 1. LİG
16.00 BB Erzurumspor - Boluspor
16.00 Giresunspor - Elazığspor
19.00 Ankaragücü - Samsunspor
19.00 Gazişehir Gaziantep -DERBİNİN YANKILARI SÜRÜYOR
Hakem Ali Palabıyık derbide verdiği kararlar ile maça damga vurdu
Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup doğum günün de kırmızı kart hediye edildi
Fenerbahçe yönetcisi Mahmut Uslu maç sonu açıklamalarında Caner Erkin ve Başkan Fikret Orman hakkında konuştu
Beşiktaş yönetimi ise sessizliğini koruyor. Maçla ilgili henüz açıklama yapan bir yönetici yok
SÜPER LİG
14.00 Kardemir Karabükspor - Evkur Yeni Malatyaspor
14.00 Demir Grup Sivasspor - Göztepe
16.30 Kasımpaşa - Kayserispor (OLGUCAN KALKAN)
19.30 Bursaspor - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
11.00 UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde RB Leipzig ile oynanacak maçın hazırlıkları başlayacak.
FENERBAHÇE
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 7. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak maçın hazırlıkları başlayacak.
CEV KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI
A GRUBU
17.00 Azerbaycan - Polonya
19.30 Almanya - Macaristan
B GRUBU
16.00 Gürcistan - Belarus
19.00 Hırvatistan - İtalya
C GRUBU
14.30 Bulgaristan - TÜRKİYE
D GRUBU
16.00 Belçika - Sırbistan
19.00 Çekya - Hollanda
TFF 1. LİG
16.00 BB Erzurumspor - Boluspor
16.00 Giresunspor - Elazığspor
19.00 Ankaragücü - Samsunspor
19.00 Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor
AVRUPA LİGLERİ
13.00 Espanyol - Deportivo La Coruna (Emre Çolak)
13.30 Sampdoria - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
17.15 Getafe - Villarreal (Enes Ünal)
17.30 Salzburg - Austuria Wien (Atiker Konyaspor\'un rakibi)
18.00 Vitoria Guimaraes - Maritimo (Atiker Konyaspor\'un rakibi)
19.30 Eibar - Celta Vigo (Emre Mor)
20.00 Tondela - Sporting Braga (Medipol Başakşehir\'in rakibi)
22.00 Marsilya - Toulouse (Atiker Konyaspor\'un rakibi) Eskişehirspor
AVRUPA LİGLERİ
13.00 Espanyol - Deportivo La Coruna (Emre Çolak)
13.30 Sampdoria - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
17.15 Getafe - Villarreal (Enes Ünal)
17.30 Salzburg - Austuria Wien (Atiker Konyaspor\'un rakibi)
18.00 Vitoria Guimaraes - Maritimo (Atiker Konyaspor\'un rakibi)
19.30 Eibar - Celta Vigo (Emre Mor)
20.00 Tondela - Sporting Braga (Medipol Başakşehir\'in rakibi)
22.00 Marsilya - Toulouse (Atiker Konyaspor\'un rakibi)