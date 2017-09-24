24 Eylül Pazar Spor Gündemi

DERBİNİN YANKILARI SÜRÜYOR

Hakem Ali Palabıyık derbide verdiği kararlar ile maça damga vurdu

Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup doğum günün de kırmızı kart hediye edildi

Fenerbahçe yönetcisi Mahmut Uslu maç sonu açıklamalarında Caner Erkin ve Başkan Fikret Orman hakkında konuştu

Beşiktaş yönetimi ise sessizliğini koruyor. Maçla ilgili henüz açıklama yapan bir yönetici yok



SÜPER LİG

14.00 Kardemir Karabükspor - Evkur Yeni Malatyaspor

14.00 Demir Grup Sivasspor - Göztepe

16.30 Kasımpaşa - Kayserispor (

19.30 Bursaspor - Galatasaray

BEŞİKTAŞ

11.00 UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde RB Leipzig ile oynanacak maçın hazırlıkları başlayacak.

FENERBAHÇE

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 7. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak maçın hazırlıkları başlayacak.

CEV KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI

A GRUBU

17.00 Azerbaycan - Polonya

19.30 Almanya - Macaristan

B GRUBU

16.00 Gürcistan - Belarus

19.00 Hırvatistan - İtalya

C GRUBU

14.30 Bulgaristan - TÜRKİYE

D GRUBU

16.00 Belçika - Sırbistan

19.00 Çekya - Hollanda

TFF 1. LİG

16.00 BB Erzurumspor - Boluspor

16.00 Giresunspor - Elazığspor

19.00 Ankaragücü - Samsunspor

19.00 Gazişehir Gaziantep -DERBİNİN YANKILARI SÜRÜYOR

Hakem Ali Palabıyık derbide verdiği kararlar ile maça damga vurdu

Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup doğum günün de kırmızı kart hediye edildi

Fenerbahçe yönetcisi Mahmut Uslu maç sonu açıklamalarında Caner Erkin ve Başkan Fikret Orman hakkında konuştu

Beşiktaş yönetimi ise sessizliğini koruyor. Maçla ilgili henüz açıklama yapan bir yönetici yok



SÜPER LİG

14.00 Kardemir Karabükspor - Evkur Yeni Malatyaspor

14.00 Demir Grup Sivasspor - Göztepe

16.30 Kasımpaşa - Kayserispor (OLGUCAN KALKAN)

19.30 Bursaspor - Galatasaray

BEŞİKTAŞ

11.00 UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde RB Leipzig ile oynanacak maçın hazırlıkları başlayacak.

FENERBAHÇE

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 7. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak maçın hazırlıkları başlayacak.

CEV KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI

A GRUBU

17.00 Azerbaycan - Polonya

19.30 Almanya - Macaristan

B GRUBU

16.00 Gürcistan - Belarus

19.00 Hırvatistan - İtalya

C GRUBU

14.30 Bulgaristan - TÜRKİYE

D GRUBU

16.00 Belçika - Sırbistan

19.00 Çekya - Hollanda

TFF 1. LİG

16.00 BB Erzurumspor - Boluspor

16.00 Giresunspor - Elazığspor

19.00 Ankaragücü - Samsunspor

19.00 Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor

AVRUPA LİGLERİ

13.00 Espanyol - Deportivo La Coruna (Emre Çolak)

13.30 Sampdoria - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

17.15 Getafe - Villarreal (Enes Ünal)

17.30 Salzburg - Austuria Wien (Atiker Konyaspor\'un rakibi)

18.00 Vitoria Guimaraes - Maritimo (Atiker Konyaspor\'un rakibi)

19.30 Eibar - Celta Vigo (Emre Mor)

20.00 Tondela - Sporting Braga (Medipol Başakşehir\'in rakibi)

22.00 Marsilya - Toulouse (Atiker Konyaspor\'un rakibi) Eskişehirspor

AVRUPA LİGLERİ

13.00 Espanyol - Deportivo La Coruna (Emre Çolak)

13.30 Sampdoria - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

17.15 Getafe - Villarreal (Enes Ünal)

17.30 Salzburg - Austuria Wien (Atiker Konyaspor\'un rakibi)

18.00 Vitoria Guimaraes - Maritimo (Atiker Konyaspor\'un rakibi)

19.30 Eibar - Celta Vigo (Emre Mor)

20.00 Tondela - Sporting Braga (Medipol Başakşehir\'in rakibi)

22.00 Marsilya - Toulouse (Atiker Konyaspor\'un rakibi)