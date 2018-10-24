24 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU

22.00 Galatasaray - Schalke 04

22:00 Lokomotiv Moskova - Porto

BEŞİKTAŞ

14:30 Siyah-Beyazlı ekipte Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, gündeme dair basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ - GENK MAÇINA DOĞRU

15.00 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

17.00 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.

17.45 Genk Teknik Direktörü Philippe Clement ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

18.00 Belçika ekibi son çalışmasını yapacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Belçika\'ya hareket edecek.

20.00 Teknik direktör Phillip Cocu ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.

20.30 Sarı lacivertliler, Anderlecht maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR

10:45 Bordo-mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman antrenman sahasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

BURSASPOR

14:00 Teknik direktör Samet Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri\'nde basın mensuplarına konuşacak.



SPOR BAKANLIĞI

10:00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Yılı açılış törenine katılacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

-A Grubu-

19:55 Club Brugge - Monaco

22:00 Borussia Dortmund - Atletico Madrid

-B Grubu-

19:55 PSV Eindhoven - Tottenham

22:00 Barcelona - Inter

-C Grubu-

22:00 Liverpool - Crvena Zvezda

22:00 Paris Saint-Germain - Napoli

BASKETBOL

-EuroCup-

19:00 Galatasaray - AS Monaco

-EuroCup Kadınlar-

17:00 Galatasaray - Niki Lefkadas

18:30 Mersin BŞB - OGM Ormanspor

20:00 Umea - Botaş

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

19:00 Beşiktaş Sompo Japan - Strasbourg IG

-Euroleague Kadınlar-

19:00 Olympiakos - Fenerbahçe

-FIBA Avrupa Kupası-

19:00 İstanbul BBSK - Spirou Charleroi

20:30 Pınar Karşıyaka - Donar Groningen

21:00 Baskets Würzburg - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol

VOLEYBOL

-CEV Şampiyonlar Ligi-

18.00 Paok Thessaloniki - İstanbul BBSK

GÜREŞ

- Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam edecek.

UEFA GENÇLİK LİGİ (1.TUR)

19:00 HJK - Altınordu