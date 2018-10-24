24 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU
22.00 Galatasaray - Schalke 04
22:00 Lokomotiv Moskova - Porto
BEŞİKTAŞ
14:30 Siyah-Beyazlı ekipte Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, gündeme dair basın toplantısı düzenleyecek.
BEŞİKTAŞ - GENK MAÇINA DOĞRU
15.00 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.
17.00 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.
17.45 Genk Teknik Direktörü Philippe Clement ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.
18.00 Belçika ekibi son çalışmasını yapacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Belçika\'ya hareket edecek.
20.00 Teknik direktör Phillip Cocu ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.
20.30 Sarı lacivertliler, Anderlecht maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
TRABZONSPOR
10:45 Bordo-mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman antrenman sahasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
BURSASPOR
14:00 Teknik direktör Samet Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri\'nde basın mensuplarına konuşacak.
SPOR BAKANLIĞI
10:00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Yılı açılış törenine katılacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
-A Grubu-
19:55 Club Brugge - Monaco
22:00 Borussia Dortmund - Atletico Madrid
-B Grubu-
19:55 PSV Eindhoven - Tottenham
22:00 Barcelona - Inter
-C Grubu-
22:00 Liverpool - Crvena Zvezda
22:00 Paris Saint-Germain - Napoli
BASKETBOL
-EuroCup-
19:00 Galatasaray - AS Monaco
-EuroCup Kadınlar-
17:00 Galatasaray - Niki Lefkadas
18:30 Mersin BŞB - OGM Ormanspor
20:00 Umea - Botaş
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
19:00 Beşiktaş Sompo Japan - Strasbourg IG
-Euroleague Kadınlar-
19:00 Olympiakos - Fenerbahçe
-FIBA Avrupa Kupası-
19:00 İstanbul BBSK - Spirou Charleroi
20:30 Pınar Karşıyaka - Donar Groningen
21:00 Baskets Würzburg - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol
VOLEYBOL
-CEV Şampiyonlar Ligi-
18.00 Paok Thessaloniki - İstanbul BBSK
GÜREŞ
- Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam edecek.
UEFA GENÇLİK LİGİ (1.TUR)
19:00 HJK - Altınordu