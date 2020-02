24 bin çocuk atla terapi gördü

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu\'nda engelli çocuklara vücut dengesi, gövde kontrolü ve ritmik yürümede at ile terapi yöntemiyle tedavi uygulanıyor. 2006 yılında başlanan at ile tedavi yöntemiyle şu ana kadar yaklaşık 24 bin çocuk tedavi gördü. Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr Erdener Balıkçı yurt içinin yanı sıra yurt dışında da birçok hastanın tedavi için geldiğini, doktor tavsiyesi ve doktor takibi altında tedavi yapılan hastalarda gelişme gözlendiğini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu\'nun ortak gerçekleştirdiği atla terapi yöntemiyle 2006 yılından itibaren engelli çocuklara tedavi uygulanıyor. Engelli çocuklar atlar üzerinde gövde ve vücut dengesi kontrolünü sağlıyorlar. Terapiyle birlikte Serebral Palsi (beyin felci) hastası çocukların yürümelerinde ve vücut dengelerinde gelişmeler sağlanıyor. Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. Erdener Balıkçı, \"2002 yılında kurulan okulumuzda 2006 yılından bu yana atlı terapi yöntemiyle tedavi amaçlı hizmet vermekteyiz. Özellikle Sereblal Palsi hastalarımıza çocuk-büyük fark etmeksizin her grupta atla terapi uygulamaktayız. Normalde dünyada 5\'inci yüzyıldan bu yana kullanılmaktayken bizde bu sektör çok yeni ve daha çok bakir bir alan. Kocaeli Üniversitesi de bunu üniversite bazında yapan ilk yer. Bilimsel veriler içerisinde tıp fakültesinin ortak çalışmasıyla bunları yapmaktayız. Bu süre içerisinde her gün yaklaşık 6 ile 8 arası hasta gelmekte ve 2006 yılından bu yana haftanın 5 günü yapılan bu seanslarda yaklaşık 24 bine yakın bir hasta potansiyeli demektir. Doktor tavsiyesi ve doktor takibi altında tedavi yapılan hastalarda gelişmenin olduğu gözlendiği hasta grubuyla devam etmekteyiz. Hasta bunu reddediyorsa veya kabul etmiyorsa tedavinin devamı sağlanmamaktadır.\" dedi.

YURT DIŞINDAN HASTA GELİYOR

Birçok ülkeden tedavi amaçlı hasta kabulü gerçekleştirdiklerini söyleyen Balıkçı, \"Edirne\'den Karsa, Hollanda\'dan Avusturya\'ya, Almanya\'ya kadar Azerbaycan\'a kadar ülkeler arası hastanın geldiği bir yer konumundayız. Tedavi gören hastalarda öncelikle bir hekimin ön tanısı ve hekimin takibi altında buraya gönderiliyor. Atın hareketlerini gözlemlediğiniz zaman ileri-geri, yukarı-aşağı, sağa-sola hareket etmektedir. Bu hareketi yapabilecek canlı düzeyine hiçbir canlı bulunmamaktadır. Bu nedenle at tercih edilmektedir. Bu hareketler yapıldığı zaman kasları zayıf olan her hasta bu hareketler sonucunda tüm kaslarını aktif hale getirdiği için yavaş yavaş kas aktivasyonu artarak sistem çalışmaya başlamaktadır.\" diye konuştu.

\'DURUŞUNDA DEĞİŞİKLİKLER FARK ETTİM\'

Terapiyle birlikte Serebral Palsi hastası kızının duruşunda farklılıklar olduğunu gözlemlediğini söyleyen anne Fatma Düzce, \"Sakarya\'dan geliyoruz ve 10\'uncu terapimiz. Buraya başladığımızdan beri çocuğumun duruşlarında değişiklikler olduğunu fark ediyorum. Ayaklarını daha güzel kilitliyor, hem çok istekli atlara karşı, çok memnunuz bu terapiden. Kızım da ata binmeyi çok seviyor en büyük hayallerinden biri de ata binmekti, çok seviyor atları buraya geleceği zaman çok heyecanlanıyor severek geliyor\" dedi.

Ata binmeyi çok sevdiğini söyleyen Yaprak Düzce, \"Görevli abiler eşliğinde ata biniyorum, ata binmek çok güzel, burası çok hoşuma gidiyor. Buraya hafta içi her gün Sakarya\'dan annemle geliyoruz\" diye konuştu.

Torununu tedaviye getirdiğini söyleyen Ayşen Özdemir, \"Ben torunumun daha da dirençli hissediyorum. Mesela ellerinden tutup da yürüme isteği hiç yoktu şu an ellerinden tuttuğumuzda daha bir yürümeye istekli görüyorum kendisini. Burada 20\'nci günündeyiz daha da iyi olacağını umuyoruz\" dedi.

