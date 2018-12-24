24 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor
BEŞİKTAŞ
- Teknik direktör Şenol Güneş\'in durumu tartışılmaya devam ediyor.
- Siyah-beyazlılarda devre arası transfer çalışmaları başlayacak.
GALATASARAY
- Takım izinli
TRABZONSPOR
Dün oynanan Çaykur Rizespor maçında aşil tendonunda kopma meydana gelen Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi\'nin İstanbul\'da ameliyat olması bekleniyor.
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Altınordu - Giresunspor
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
20.00 Darüşşafaka Tekfen - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
14.00 Çanakkale Belediyesi - Vakıfbank
17.00 Fenerbahçe - Halkbank
- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İzmir\'de ziyaretlerde bulunacak.