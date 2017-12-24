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Spor

24 Aralık Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG 14:00 Kardemir Karabükspor - Trabzonspor   14:00 Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor   16:30 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir 19:30 Galatasaray - Göztepe TFF 1

24 Aralık 2017 12:12

SÜPER LİG
14:00 Kardemir Karabükspor - Trabzonspor  
14:00 Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor  
16:30 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir
19:30 Galatasaray - Göztepe

TFF 1. LİG
13:00 BB Erzurumspor - Altınordu  
13:00 Ümraniyespor - Samsunspor  
15:30 Denizlispor - Boluspor  
18:00 Grandmedical Manisaspor - Balıkesirspor Baltok  

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13:00 Fenerbahçe Doğuş - Muratbey Uşak
17:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Yeşilgiresun Belediyespor
19:30 Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Japan
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
14:00 Mersin BŞB - Çukurova Basketbol
16:00 Fenerbahçe  - Bellona AGÜ Spor

VOLEYBOL
- Kadınlar Kupa Voley Finali -
16:30 Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank (Ankara TVF Başkent Spor Salonu)

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