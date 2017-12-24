24 Aralık Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG
14:00 Kardemir Karabükspor - Trabzonspor
14:00 Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor
16:30 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir
19:30 Galatasaray - Göztepe
TFF 1. LİG
13:00 BB Erzurumspor - Altınordu
13:00 Ümraniyespor - Samsunspor
15:30 Denizlispor - Boluspor
18:00 Grandmedical Manisaspor - Balıkesirspor Baltok
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13:00 Fenerbahçe Doğuş - Muratbey Uşak
17:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Yeşilgiresun Belediyespor
19:30 Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Japan
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
14:00 Mersin BŞB - Çukurova Basketbol
16:00 Fenerbahçe - Bellona AGÜ Spor
VOLEYBOL
- Kadınlar Kupa Voley Finali -
16:30 Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank (Ankara TVF Başkent Spor Salonu)