237 yumruk yiyen boksör, maç sonunda tanınmaz hale geldi

Kadınlar hafif sıklet boks maçında dünya şampiyonu Amanda Serrano ile karşılaşan Miriam Gutierrez, yediği 237 yumruk sonrası tanınmaz hale geldi.

Dünya şampiyonu Amanda Serrano ile Miriam Gutierrez karşı karşıya geldi. Maça büyük favori olarak çıkan Amanda Serrano mücadeleye çok etkili başladı ve sadece ilk rauntta rakibine tam 37 yumruk attı.

10 raunt süren maç boyunca Amanda Serrano rakibi, Gutierrez'e tam 237 yumruk attı ve maçı kazanan taraf oldu.

237 yumruğa rağmen yere düşüp nakavt olmayan rakibini maç sonunda paylaştığı fotoğrafla kutlayan Serrano, 'Dans partnerim Gutierrez'e teşekkür ederim. Bir kere bile yere düşmedi' dedi.

Miriam Gutierrez'in maç öncesi ve sonrası fotoğraflarında Serrano'nun yumrukları sonrası yaşadığı değişim görenleri şaşkınlığa uğrattı.