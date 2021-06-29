234 sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Yaşam Savunucuları 100 bine yakın imza topladı: Avcılık tamamen yasaklansın

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu'nun avlanacak türler ve alanlar hakkında karar vereceği yarınki toplantı öncesi 234 sivil toplum kuruluşu, 'vurma beni' başlıklı kampanyada 100 bine yakın imza toplayıp avcılığın yasaklanmasını talep etti.

Türkiye'deki 234 sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Yaşam Savunucuları'nın imza kampanyasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile DKMP Genel Müdürlüğü'ne yapılan çağrıda, başka bir canlıyı öldürmenin sporu, turizmi, hobisi ve ihalesinin olamayacağı belirtilerek, "Geçtiğimiz 16 yıl içinde yaklaşık 17 bin avcılık kursu açılmış ve yaklaşık 500 bin kişi avcılık sertifikası almıştır. Doğanın korunmasından sorumlu kurumlar, silah endüstrisinin ve avcıların doğamızı yok etmesine ne yazık ki seyirci kalmakta, daha da üzücüsü bu durumu teşvik etmektedir" denildi.

Türkiye'nin taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 6 ve 8'inci maddeleri uyarınca nesli tehlike altındaki türleri korumayı taahhüt ettiği belirtilen çağrıda, “Buna rağmen, bu hükümler ve taraf olunan öbür uluslararası sözleşmelerin, ülkemiz mevzuatı sayılan hükümleri görmezden gelinerek, nesli tehlike altındaki kimi türler bile ava açılmaktadır. Bu kabul edilemez" ifadeleri kullandı.

Kara Avcılığı Kanunu'nun ivedilikle değişmesi, Doğa Koruma Kanunu olarak yeniden düzenlenmesi ve doğa ihtisas mahkemelerinin kurulmasını talep eden çağrıda, "Yaşam hakkı bütün canlılar için pazarlık edilemez en doğal hak. Hepimizin yaşamı birbirine bağlı. İnsan diliyle kendi haklarını savunamayan tüm canlıların sesi oluyoruz" denildi. (DHA)