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Yaşam

233 kişilik işe, 3 bin 789 başvuru

Halk Eğitim Merkezinde noter huzurunda kura çekimi yapıldı

29 Eylül 2017 14:15

Adıyaman'da İŞKUR Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan toplum yararına çalışma programı kapsamında okullarda istihdam edilecek 233 kişilik iş başvurusuna, 3 bin 789 kişi başvurdu.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve kurumlarda çalıştırılmak üzere imzalanan toplum yararına çalışma programı kapsamında Adıyaman merkez ve köylerde 233 kişilik geçici iş kontenjanı açıldı. 9 ay boyunda yapılacak geçici işe 3 bin 789 kişi başvurdu.

Başvuru sayısının fazla olması üzerine Halk Eğitim Merkezinde noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimiyle 233 kişi işe alındı. 

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