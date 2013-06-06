23.10.2012 ile macera devam ediyor

Yazar Leyla Zerger Sidal’ın "Ölümü Seçmek" serisinin ilk kitabından sonra, serinin ikinci kitabı olan '23.10.2012'de yayınlanarak okuyucusu ile buluştu. Türkiye’de çok fazla kadın yazarın ilgi alanına girmeyen polisiye bilim kurgu tarzıyla yepyeni konulara değinen yazar, akıcı Türkçesi, sürükleyici ve merak uyandırıcı anlatımı ile basında övgüyle yer buldu. Yazarın ilk romanı "Yirmi Üç On” 2011 yılında satışa çıktı ve 2013 yılı Mayıs ayında ikinci baskısı yapıldı.

Ölümü Seçmek serisinin ikinci kitabı "23.10.2012"de Elif Seba’nın yüreğinde intikam, avuçlarında dünyanın en büyük acıları var. İstanbul, Barselona ve Singapur’da herkesi şaşkınlığa uğratacak bir maceraya sürükleniyor.

Leyla Zerger Sidal şu anda Kafkasya’dan göç eden bir kahramanın hikâyesinin anlatıldığı üçüncü kitabı üzerine çalışıyor.

Basından övgüler

“Leyla Zerger, 'Yirmi Üç On'un bu ilk kitabında kahramanı Elif’i, başına gelen her felaket ile aslında düşündüğünden çok daha karmaşık bir çıkmazda gezdiriyor. Bu Türkiye sınırlarını aşan kovalamacada yazar, okuyucularını işin içine siyasetin de karıştığı bir maceraya davet ediyor.”

Cumhuriyet Kitap

“Leyla Zerger, bizi hiç bilmediğimiz, belki de ilgilenmediğimiz başka dünyalarla tanıştırıyor ve bunu yaparken de nefessiz kalmamıza neden oluyor.”

Vatan Gazetesi/Mustafa Mutlu

“İyi ve kötünün çıkışının aynı olduğu, birbirlerinden kopamayacak kadar girift halini, inanılmaz bir tempo, lezzetli bir anlatımla kurgulayan Leyla Zerger’e kocaman bir bravo…”

Güneş Gazetesi/ İdil Çeliker

“Dahi bir kadın, gizli bir formül, büyük hırslar ve sürpriz ama sabırsızlıkla devamını bekleten bir son… İstanbul, Lizbon ve Paris’te birbirini nefes nefese takip eden olaylar, merak uyandırıcı bir anlatım ve sürükleyici bir kurgu ile Elif’i gerçek kimliğine adım adım yaklaştırıyor.”

İndigo / Mehmet Karaarslan

“bu yazın benim açımdan süpriz kitabı.tarz olarak dan brown ve grange arasında denilebilir. dengeli bir karışım olmuş, detaylar oldukça güçlü ama dan brown kadar detaya boğulmuyor veya grange gibi kitabın sonlarında konu dağılmıyor.”

Ekşi Sözlük / Encarta