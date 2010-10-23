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Yaşam

23.10.2010

23 Ekim 2010 10:06

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ  İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - İstanbul'un bazı ilçelerinde 23-27 Ekim tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.  Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nda bugün 09.00-15.00 saatleri arasında; Kılıç Ali Paşa Mahallesi, Mebusan Caddesi, Genel Sigorta binası, Şeker Sigorta binası ve civarında elektrik kesintisine gidilecek. Bayrampaşa'da 24 Ekimde 07.00-16.00 saatleri arasında; Yenidoğan Mahallesi, Ferhatpaşa Caddesi 2, 4, 9 ve 16 numaralar, Beyoğlu'nda aynı gün 09.00-15.00 saatleri arasında; Kılıç Ali Paşa Mahallesi, İhlas Çelebi, Sanatkarlar Mektebi ve Meclis-i Mebusan sokaklar, Enli ve Salı Pazarı Yokuşu'na elektrik verilmeyecek.  Silivri'de yine 24 Ekimde 09.00-17.00 saatleri arasında; Beyciler köyünde elektrik kesintisi uygulanacak.  Küçükçekmece'de 25 Ekimde 08.00-18.00 saatleri arasında; İnönü Mahallesi Güneş ve Yonca sokaklar, Bağcılar'a aynı gün 09.00-17.00 saatleri arasında; Yavuz Selim Mahallesi 26/12-D, 26/2-A, 26/2-B sokaklar ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.  Esenler'de 26 Ekimde 08.00-14.00 saatleri arasında; Kemer Mahallesi, Kemer Park Evleri A, A-1, A-2, A-3, A-5, A-6, A-8, A-9, B-1, B-2, B-3, B-4, C-1 bloklar ve Havuz Otopark, Bağcılar'da 27 Ekimde 09.00-13.00 saatleri arasında; Fevzi Çakmak Mahallesi 13, 14/1 sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.

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