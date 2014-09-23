23.09.2014 - Alman basınından özetler



Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Almanya'dan Suriye ve Irak'a savaşmak için 400'ün üzerinde cihatçı gitti. 100'ün üzerinde cihatçının ise yeniden ülkeye geri döndüğü tahmin ediliyor. Bu cihatçılardan biri olan ve Suriye'deki bir IŞİD kampında eğitim görüp, çatışmalara katıldığı iddia edilen bir Türk vatandaşı Berlin'de tutuklandı. Westfälische Nachrichten gazetesi, bu bağlamda IŞİD tehlikesine dikkat çekiyor:

“Bir şey açık: IŞİD savaşçılarının dönüşüyle, terörizm burada tamamen yeni bir tehdit seviyesine ulaşıyor. Onları sadece kontrol altında tutmak yeterli olmayacaktır. Almanya ve Avrupa bu patlamak üzere olan zaman ayarlı bombayı daha dönüşte etkisiz hale getirmek için hukuki yollar bulmalı.”

Lüneburg'da yayımlanan Landeszeitung gazetesi ise IŞİD ile mücadelede PKK ve Esad'a bağlı birliklerin rolünü ele alan bir yoruma yer veriyor:

“İlk olarak değerlere bağlanmış bir dış politikanın, gerçeklerle karşılaştığında ne olacağını şu anda Ortadoğu'da etüt edebiliriz. Sırf Batı Esad'ın kasaplarına karşı mücadele eden bir gruba karşı savaşmak istemediği için IŞİD şeytani halifeliğini kurabildi. Şimdi PKK, ortaya atılıp bu vahşi Sünni teröristlere karşı duruyor. Batı'da hemen her yerde terör örgütü olarak kabul edilen PKK. Ve gerçeklik şoku, Batı Esad'ın kara birlikleri olmaksızın IŞİD hortlağını bitiremeyeceğini fark ettiğinde daha büyük olacak. Batı'nın Sünni IŞİD barbarlarının yükselişi karşısındaki çaresizliği, dış politikada yeniden daha fazla gerçekçi politikanın etkili olması için son sözdür.”

Koblenz'de yayımlanan Rhein-Zeitung, gelecek perspektifi olmayan gençlerin nasıl giderek daha fazla oranda radikal eğilimlere yöneldiğini irdeliyor:

“Gençlerin sosyal durumu dramatik bir şekilde kötüleşti. ‘Kayıp nesil' şeklindeki o acı ifade yerinde. Bazı AB ülkelerinde 24 yaşın altındaki her beş gençten birinin iş ve güvenlik konusunda bir perspektife sahip olmaması skandala yakın bir durum. IŞİD propagandası yapanlar bu gençler arasında giderek daha fazla gönüllü destekçi buluyor. Bu yeni ya da bilinmeyen bir mekanizma değil. Aşırı sağcılar gençleri böyle saflarına çekiyordu şimdi de İslamcı teröristler. Hiç kimse hiçbir şeyin farkında olmadığını söylemesin. Gelecek nesilleri dışlayan ya da unutan herkes, onları totaliter ve radikal ideolojilere açık hale getirir.”

Uluslararası toplum 23 Eylül'de New York'ta düzenlenecek BM İklim Konferansı'nda bir araya geliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise konferansta yer alamayacak. Handelsblatt gazetesinin konuya ilişkin yorumu şöyle:

“Uluslararası toplumun yönetici elitleri New York'taki İklim Zirvesi için bir araya gelirken, Angela Merkel orada olmayacak. Katılımını iptal ederek sadece BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'u kızdırmakla kalmadı, yokluğu Alman enerji dönüşümü için de sembol teşkil ediyor. Siyaset dünyası Almanya'da sadece ulusal çözümlere odaklanmış durumda ve bununla da kandırıyorlar. Çünkü Alman biyogaz tesisleriyle iklim değişikliği durdurulamaz. Alman yenilenebilir enerji yasası ya da Avrupa emisyon ticareti sadece iklim politikası laboratuarları için mantıklı ancak küresel açıdan mantıklı teşvikler içermiyor.”