23.06.2015 - Alman basınından özetler



Avrupa Birliği’nin Yunanistan kararı en erken perşembe günü belli olacak. Yunanistan’ın son dakikada sunduğu öneri nedeniyle Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısında karar alınamadı. Lüneburg’da çıkan Landeszeitung gazetesi, konuyu yorum sütununda şu satırlarla değerlendiriyor:

“Farzet ki Yunanistan’ın kurtarılması için satranç turnuvası düzenleniyor ve final karşılaşması oynanıyor ama Atina’nın rakipleri hangi satranç taşlarının oyunda olduğunu bile bilmiyor. Maliye bakanlarının dünkü toplantısı işte böyle geçti. Aslında bakanlar akşamki devlet ve hükümet başkanlarının zirvesine hazırlık yapacaktı. Ancak Atina satranç yerine rulet oynayınca işler değişti. Yunan hükümeti her şeyi tek bir sayıya koyuyor, görünüşe göre de top kırmızıda da dursa, siyahta da dursa kazanacağına inanıyor. Avrupalılar taleplere boyun eğerse, Yunanistan'a milyarlar akacak. Yok, Yunanistan Euro Bölgesi’nden çıkarsa, bunun ardından gelecek sosyal sarsıntının sorumluluğu Avrupalılara yüklenecek.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise şu yorumu sunuyor okurlarına:

“Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkması günümüzde artık finans piyasalarını o kadar sarsmayabilir. Ancak bu, AB’nin geleceği için ağır bir ipotek anlamına gelecektir. Uzlaşma yerine bölünme, ortak yarar yerine bölünmüş zarar. Bu, birliğin temellerini sarsacaktır. Fakat tüm bunlar, Syriza’nın dünyadan uzak ideolojik taleplerinin alacaklılar tarafından yerine getirilmek zorunda olduğu anlamına gelmez. Zira azami oranda talepte bulunup bunlara kavuşmaya asla yer olmadı AB'de. Hiçbir kriz ülkesinin hükümeti Atina'daki radikal koalisyon kadar Avrupa fikrine bu kadar zarar vermedi. Ne yazık ki bu da AB'nin vatandaşlar arasında kabul görme oranına olumsuz yansıdı.”

Cumartesi günü Berlin'den Katar'a gitmek üzere iken gözaltına alınan El Cezire televizyonunun kıdemli muhabiri Ahmed Mansur serbest bırakıldı. Kahire yönetimi tarafından devletin iç güvenliğini tehlikeye sokan, gerçeğe aykırı bilgi yaymakla suçlanan ve hakkında Mısır’da tutuklama kararı bulunan Mansur Mısır’a da iade edilmeyecek. Gelişmelere ilişkin Mannheimer Morgen gazetesinin yorumu şöyle:

“Görünüşe göre ilgili federal bakanlıklarda hafta sonunda çalışanlar uyudu. Ünlü televizyon muhabiri Ahmed Mansur’un hapiste bir gece geçirdikten sonra serbest kalmasını başka türlü açıklamak mümkün değil. Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi yıldırım hızıyla karar alarak Federal Hükümet’in 'siyasi çekincelerini' göz önünde bulundurmuş oldu. Oysa daha önce benzeri çekinceler kimse tarafından dile getirilmemişti, aksi takdirde Mansur gözaltına alınmazdı bile. Sonuçta Federal Hükümet, Kahire'de baskıcı bir rejim oluşturan kadronun hizmetinde olduğu suçlamasıyla karşı karşıya kalacağı için gülünç duruma düştü.”

Hannover’de çıkan Neue Presse gazetesi de konuyla ilgili şu yorumu yapmış:

“Ahmed Mansur’un Almanya’dan Mısır’a iade edilmeyeceği kesindi. El Cezire televizyonunun ünlü muhabiri, Berlin’deki hapishaneyi içinden tanıyarak nahoş bir tecrübenin sahibi oldu. Mansur’un, işkence, keyfi adalet sistemi ve idam tehdidi ile karşı karşıya kalacağı bir ülkeye iadesine Alman hukuk devleti onay veremezdi. Hem de tutuklama emrinin kanuna aykırı olup olmadığı açıklığa kavuşturulmamışken... Mansur, Kahire tarafından Mısır'ın iç güvenliğini tehlikeye sokan gerçeğe aykırı bilgi yaymakla suçlanıyordu. Böyle bir suçlama, Almanya'da olsa olsa Basın Konseyi'nden bir ihtar getirirdi, o kadar.”