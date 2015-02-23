23.02.2015 - Avrupa basınından özetler

İsviçre'nin Neue Zürcher Zeitung gazetesi Avrupa'nın

hasta

adamının rekabet gücüne kavuşmasının zaman alacağını

yazıyor:

“Yeni hükümet yolsuzluk ve adam kayırmayla mücadelede

başarılı olur, vergi ahlâkını düzeltir ve verimsiz

kırtasiyeciliği küçültebilirse, gereksiz yere sıkıntı

çekin Yunan halkı adına çok şey kazanılmış olur. Radikal

solun ideolojik Marksist önyargıları, devletçiliği ve

pasif nemalanma zihniyetini kırıp nispeten kapalı olan

Yunan toplumunu dışa açarak rekabet gücüne kavuşturması

sürpriz etkisi yapar. Lakin bu çok zaman alacaktır.”

Londra'da yayımlanan İngiliz gazetesi The Guardian

Yunanistan'ın Euro'yu terk etmesinin Avrupa'ya çok şey

kaybettireceği görüşünü savunuyor:

“Yunanistan'ın ortak para birimini bırakması Euro Bölgesi

açısından çok kötü bir emsal oluşturur. Yunanistan'ın

kaderine terk edildiği, Yunan halkı kurban seçildiği ve

Avrupa'nın kötü yönetim sergilediği izlenimi doğar.

Aleksis Tsipras hükümeti Euro'suzluğun pozitif senaryosu

olarak seleflerinin yapmaktan korktuğu reformları

başlatırsa ilerde ülkenin muhtaç olduğu borç affından

yararlanabilir. Yunan ekonomisinin büyümeye başladığı ve

işsizliğin cüzi de olsa gerilediği unutulmamalıdır.”

Liberal Danimarka gazetesi Politiken'in yorumunda ülkenin

düze çıkabilmesi için Yunanların kendilerini kandırmaya

son vermeleri gerektiği vurgulanıyor:

“Yunanistan'ın içine sürüklendiği dehşet verici krizin

üstesinden, uluslar arası hoşgörü ve muazzam borç yükünün

hafifletilmesiyle gelinemez. Sorun, Yunanların çok daha

büyük bir sosyal meseleyle karşı karşıya olmalarından

kaynaklanıyor: Kendilerini kontrol altına almak ve

Yunanların Yunanları dolandırmasını mümkün kılan

yolsuzluk, vergi kaçakçılığı ve kayırmacılığı önlemek

zorundalar.”

De Volkskrant adlı Hollanda gazetesi, Syriza iktidarının

ortaklarının güvenini kazanmak zorunda olduğuna işaret

ediyor:

“Yunanların Euro'dan ayrılmak istememeleri anlaşılır bir

tutum olmakla birlikte pazarlıkta ellerini güçlendirmez.

Euro'dan çıkma tehdidine Brüksel'de artık herkes omuz

silkiyor. Estonya'nın maliye bakanı, Yunanistan'ın para

birliğinden ayrılmasının altından pekâlâ

kalkabileceklerini açıkça dile getirdi. Yunanistan'a

yapılan yardımların büyük bölümü muazzam devlet

borçlarının finansmanına, faiz ödemelerine ve Yunan

bankalarının kurtarılmasın gidiyor. Bu yük kalkmadan ülke

ekonomisi toparlanamaz. Bu nedenle ortakları Yunanistan'a

kolaylık göstermeli. Tabii, Tsipras hükümetinin ülkeyi

düzelteceğine kanaat getirip ona güvenmeleri şartıyla.”

Neue Osnabrücker Zeitung adlı Alman gazetesi Yunan

hükümetinin kolaylık karşılığında verdiği sözleri nasıl

tutacağını soruyor:

“Her şey Başbakan Tsipras ve Maliye Bakanı Varufakis'in

sözlerini tutmalarına bağlı. Brüksel'den kopardıkları

minicik tavizleri zafer adı altında pazarlamak haklarıdır.

Başka kalemlerden tasarruf edildiği takdirde emekli

maaşlarına zam yapılabilir. Bu gibi adımlar sosyal barışın

korunması ve hükümetin istikrar kazanması için gereklidir.

Vergi ve sermaye kaçırmayla, yolsuzlukla, bürokrasiyle ve

yatırımları engelleyen diğer unsurlarla mücadele de bir o

kadar önemlidir. Aksi takdirde ağır borç içindeki devlet

uzun vadede alacaklıların pençesinden kurtulmak için

ihtiyaç duyduğu geliri elde edemez.”