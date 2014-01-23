23.01.2014 - Avrupa basınından özetler



İspanyol gazetesi El Mundo Suriye sorunuyla ilgili yorumunda, çözümün İsviçre'de olmadığını vurguluyor:

“Suriye görüşmeleri daha kötü bir başlangıç yapamazdı. Konferansın açılışı, Suriye'de binlerce hükümet karşıtının işkenceye uğradığını gösteren fotoğrafların yayınlanmasıyla gölgelendi. Fotoğraflar tüm dünyayı sarstı. Beşar Esad rejimine karşı çok daha sert yaklaşılması gerekiyordu. Sorun, Suriye Devlet Başkanı'nın Moskova'nın koruması altında olmasından kaynaklanıyor. Savaşın sona erdirilmesini sağlayacak çözüm, İsviçre'de Birleşmiş Milletler'in himayesi altındaki konferansta değil. Ancak ABD ile Rusya'nın sağlayacağı bir mutabakat, çıkış yolu olabilir.”

İtalyan gazetesi La Repubblica aynı konuda İsviçre'deki Suriye barış görüşmelerinin manasız olduğunu belirtiyor:

“Şam'daki rejimin koruyucusu İran ve kendi aralarında savaşan İslamcı cihatçıların güvendiği aktörler olmadan Suriye'de barışı sağlamaya çalışmak, yumurta olmadan omlet yapmaya benziyor. İsviçre'de Birleşmiş Milletler himayesi altında, Montrö'de bir lüks otelde sahnelenen alıştırmanın açıkça manasız olmasının sebebi de bu. Burada hedef, Suriye'de kan dökülmesinin sona erdirilmesi ve hükümete bir geçiş hükümetinin sağlanması. Sadece Riyad ile Tahran arasında doğrudan yapılan, Batı ve Rusya tarafından kollanan ve İsrail tarafından engellenmeyen görüşmeler, süren katliamı sınırlandırabilir ve dünyanın en istikrarsız bölgesinin ufkunu aydınlatabilir.”

Stockholm'de yayımlanan İsveç gazetesi Dagens Nyheter Ukrayna'da Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in sınırı aştığını kaydediyor:

“Avrupa'nın oynayabileceği bir rol var. Yanukoviç bir sınırı aştı. Dün ilk kez Amerikan Dışişleri Bakanlığı Ukrayna liderine vize yaptırımları getirdi ve bunu başka tedbirlerin izleyeceğini duyurdu. Avrupa devlet ve hükümet başkanlarının da yapması gereken aynısı. Hedef, Ukrayna hükümetinin geçen hafta kabul edilen tartışmalı yasaları geri çekmesini, polisin şiddet içeren müdahalesine son vermesini, planlanan devlet başkanlığını erkene almasını sağlamak olmalı. Ukrayna Rusya değil, Ukrayna Belarus da değil, Avrupa ile yakın ilişkileri ve güçlü bağı olan bir ülke.”

Letonya'dan liberal Diena gazetesi Ukrayna'daki Batı yanlısı gösterileri şöyle yorumluyor:

“Ortada bir plan olduğu kuvvetle muhtemel: Eğer kan akarsa, İçişleri Bakanlığı birlikleri de kamu güvenliği adına protestoları büsbütün ve nihai olarak bitirebilecek. Belli ki siyasi yönetim iki ya da üç adım sonrasını düşünemiyor. Muhalefeti görmezden gelerek son günlerde bulundukları teşebbüslerle, o zamana kadar sakin ve iyi organize olmuş protestocuları bölmeyi başardılar. Bunun üzerine onlar da gizli protesto yöntemlerine başvurmaya başladılar. Bu da protestocuların nefret temelinde gelişen davranışlarını çok daha öngörülemez hale getirdi.”