-2300 yıllık manastırda kafatası bulundu GİRESUN (A.A) - 26.08.2011 - Doğu Karadeniz'de üzerinde insan yaşayabilen tek ada olan Giresun Adası'nda yaklaşık 2 bin 300 yıllık manastır ve keşişlere ait kafatasları bulundu. Arkeolojik kazı çalışmaları yerinde görmek için adaya giden Vali Şahin, buluntuları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların çok uzun zaman süreceğini ve maliyetinin de yüksek olacağını söyledi. Her ne olursa olsun kazı çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Vali Şahin, ''Şu anda işçi ve uzmanların oluşturduğu 13 kişilik bir ekiple çalışmaları sürdürüyoruz. Bu çalışmalar bize burada çok eski zamanlarda yaşamın olduğunu göstermekte. Buradaki çalışmaların çok yanlışları ortaya çıkaracağına ve birçok yanlışın da düzeltilmesine vesile olacağına inanıyorum. Kazı çalışmaları devam ederken buranın ışıklandırılması, kameralar ve internet ile dünyaya aktarılması işlemleri yapılacak ve yine adanın imar planı çıkarılacak. Ayrıca sözünü de aldık ileride adaya günübirlik çıkışları sağlayacak teleferik sistemi kurulacak. Açık söylüyorum bu gizemli ada sesini herkese duyuracak'' diye konuştu. Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertekin Doksanaltı ise eldeki yazılı kaynaklardan adanın 2 bin 300 yıllık olduğunu bildiklerini, ancak kazı öncesi hiçbir sabit veriye sahip olmadıklarını anlattı Sadece üç günlük çalışmayla 2 bin 300 yıllık gibi bir tarihin aydınlanmaya başladığını anlatan Doksanaltı,''Burası antik dönemden itibaren kutsal alan olarak kullanılmış. Bu özelliği son yaşantının olduğu ana kadar korunmuş ve kutsal alan olarak kullanılmış. Süreç içerisinde burası manastır kaleye dönüşmüş. Hem dini hem de güvenlik amaçlı bir ileri karakola dönüşmüş. Buradaki ilk kazı çalışmalarımızda mozaik parçalarını kaçak kazıların tahrip etmesi nedeniyle ancak çok parça parça çıkarabildik. Burasını Kilise olarak düşünüyoruz. Hemen yanında da keşişlere ait mezarlar çıkarıldı. Ancak bu bilgileri şu anda tahmini olarak söyleyebiliyoruz. Şu ana kadar 4 veya 6 kişiye ait mezar ortaya çıkarıldı'' ifadesini kullandı.