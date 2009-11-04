230 kiloluk adam gururundan öldü

Almanya'da yayımlanan Bild gazetesi, bayılmalardan şikayet eden 230 kg ağırlığındaki Thomas Lessmann'ın (51), 21 Eylülde Hamburg'daki Eppendorf Üniversitesinin tıp merkezine başvurduğunu belirtti.Merkezdeki röntgen cihazından daha "iri" olması nedeniyle, doktorlar Lessmann'a, daha büyük cihazın bulunduğu, bölgedeki hayvanat bahçesine gitmesini önerdi.Gururu kırılan ve hayvanat bahçesine gitmeyi reddeden Lessmann, 13 gün sonra yaşamını yitirdi.Merkezin sözcüsü, Lessmann'ın alelacele hayvanat bahçesine yönlendirilmesinden ötürü özür diledi ve bunun hastaları ve ailelerini incittiğini kabul etti. Ancak sözcü, hastanelerdeki cihazların genellikle en fazla 200 kiloluk kişilere göre olduğunu hatırlattı.Lessmann'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.