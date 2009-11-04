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Yaşam

230 kiloluk adam gururundan öldü

Aşırı kilolu bir kişi, röntgen için hayvanat bahçesine gitmeyi gururuna yediremeyip reddedince yaşamını yitirdi.

04 Kasım 2009 02:00

Almanya'da aşırı kilolu bir kişi, röntgen çektirmek için hayvanat bahçesine gitmeyi gururuna yediremeyip reddedince yaşamını yitirdi.

230 kiloluk Alman gururundan öldüAlmanya'da yayımlanan Bild gazetesi, bayılmalardan şikayet eden 230 kg ağırlığındaki Thomas Lessmann'ın (51), 21 Eylülde Hamburg'daki Eppendorf Üniversitesinin tıp merkezine başvurduğunu belirtti.

Merkezdeki röntgen cihazından daha "iri" olması nedeniyle, doktorlar Lessmann'a, daha büyük cihazın bulunduğu, bölgedeki hayvanat bahçesine gitmesini önerdi.

Gururu kırılan ve hayvanat bahçesine gitmeyi reddeden Lessmann, 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

Merkezin sözcüsü, Lessmann'ın alelacele hayvanat bahçesine yönlendirilmesinden ötürü özür diledi ve bunun hastaları ve ailelerini incittiğini kabul etti. Ancak sözcü, hastanelerdeki cihazların genellikle en fazla 200 kiloluk kişilere göre olduğunu hatırlattı.

Lessmann'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

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