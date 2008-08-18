23 yıllık hasrete şölen

Elazığ'da tüp bebek yöntemiyle 23 yıl sonra çocuk sahibi olan çift, kurban keserek 300 kişiye yemek verdi.

Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde 1983 yılında evlenen İbrahim (50) ve Sultan Coşkun (48) çifti, çocuk sahibi olmak istedi. Birçok tedavi yöntemi denemelerine rağmen çocukları olmayan çift, yaklaşık 2 yıl önce tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi oldu.

İbrahim Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce yaz tatilinde İstanbul'dan Denizli köyüne geldiklerini, burada Ağbaba Türbesi'ni ziyaret ettiğini ve adakta bulunduğunu söyledi.

Bundan 4 ay sonra tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olduklarını ifade eden Coşkun, çocuğuna Ilgın ismini verdiğini bildirdi.

Coşkun, "Yaz tatili için İstanbul'dan Denizli köyüne geldik. Çocuğumuz için adak adamıştık. Bunu için iki kurban kestik ve kendi köyümüz ile çevre köylerden toplam 300 kişiye yemek verdik. Babam 'Çocuğun olursa Ağbaba Türbesi'nde kurban kes' demişti. Böylece onun da

isteğini yerine getirmiş olduk" dedi. Coşkun çifti, 23 yıllık özlemlerinin sona erdiğini, çok mutlu

olduklarını söyledi.