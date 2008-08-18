T24 LogoT24 Logo
Yaşam

23 yıllık hasrete şölen

Elazığ'da tüp bebek yöntemiyle 23 yıl sonra çocuk sahibi olan çift, kurban keserek 300 kişiye yemek verdi

18 Ağustos 2008 03:00

Elazığ'da tüp bebek yöntemiyle 23 yıl sonra çocuk sahibi olan çift, kurban keserek 300 kişiye yemek verdi.
Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde 1983 yılında evlenen İbrahim (50) ve Sultan Coşkun (48) çifti, çocuk sahibi olmak istedi. Birçok tedavi yöntemi denemelerine rağmen çocukları olmayan çift, yaklaşık 2 yıl önce tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi oldu.
İbrahim Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce yaz tatilinde İstanbul'dan Denizli köyüne geldiklerini, burada Ağbaba Türbesi'ni ziyaret ettiğini ve adakta bulunduğunu söyledi.
Bundan 4 ay sonra tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olduklarını ifade eden Coşkun, çocuğuna Ilgın ismini verdiğini bildirdi.
Coşkun, "Yaz tatili için İstanbul'dan Denizli köyüne geldik. Çocuğumuz için adak adamıştık. Bunu için iki kurban kestik ve kendi köyümüz ile çevre köylerden toplam 300 kişiye yemek verdik. Babam 'Çocuğun olursa Ağbaba Türbesi'nde kurban kes' demişti. Böylece onun da
isteğini yerine getirmiş olduk" dedi. Coşkun çifti, 23 yıllık özlemlerinin sona erdiğini, çok mutlu
olduklarını söyledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24