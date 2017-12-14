T24 LogoT24 Logo
Yaşam

23 yıllık eşine 'okey oynuyor' diye boşanma davası açtı

"Yuvam yıkılmasın diye oynamıyorum"

14 Aralık 2017 07:31

İstanbul'da 23 yıllık evli çift okey oyunu yüzünden boşanma davası açtı. Eşinin sürekli okey oynadığını iddia eden Gürkan S., 50 bin liralık manevi tazminatlı boşanma davası açtı. Eşi Nazan S. ise 'küçük düşürüldüm' diyerek 100 bin lira manevi tazminat davası açtı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul'da bir çocuk sahibi Nazan ve Gürkan S. çiftinin 23 yıllık evliliğini okey oyunu yıktı. Eşinin sürekli Facebook'ta okey oynadığını ileri süren Gürkan S., "Burada diğer oyuncularla mesajlaşıyor. Sadakatsizliğe uğradım. Onurum kırıldı" diyerek İstanbul Aile Mahkemesi'nde 50 bin liralık manevi tazminatlı boşanma davası açtı.

'Yuvam yıkılmasın diye oynamıyorum'

Cevap dilekçesinde "Okey oynamanın neresi sadakatsizlik. Yuvam yıkılmasın diye iki yıldır okey oynamıyorum" diyen Nazan S. ise mahkemeden Gürkan S.'nin açtığı boşanma davasının reddedilmesini talep etti.

Nazan S. aksi durumda eşinin kendisini küçük düşürdüğü gerekçesiyle, çocuklarının velayetini ve 100 bin lira manevi tazminat talep etti.

ETİKETLER

okey23 yıllıkkadınerkekkocamahkemeboşanma davasıistanbulsüreklioynuyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24