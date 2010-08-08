23 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

T24 - Mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyreden sıcaklar, Ankara başta olmak üzere İç Anadolu'nun bazı kentlerinde dün yeniden rekor seviyede gerçekleşti.

Bazı kent merkezlerinde Ağustos ayı sıcaklık rekorları kırılırken, uzun yıllar değerlendirmesine göre Ankara'da 1987'de 39 derece ölçülen sıcaklık dün 40.4 dereceye ulaştı.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, aşırı sıcakların Basra alçak basıncının sıcak karakterli özelliğinden kaynaklandığını belirtti.

Sıcaklıkların bugün de aynı seviyede olacağını vurgulayan Çağlar, yarından itibaren Karadeniz ve Marmara'da 1-2 derece azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını kaydetti.

Çağlar, "Hava sıcaklıkları daha önce öngördüğümüz gibi mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyrediyor. Sıcaklıklar önümüzdeki hafta da yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacak. Yurdun Güney, İç ve Doğu bölgelerinde sıcaklıklar yine mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde gerçekleşecek" dedi.