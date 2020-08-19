23 yıldır şiddet gördüğü eşine boşanma davası açan kadın: Her seferinde ifadesini alıp bırakıyorlar, yetkililer biz ölmeden gereğini yapsın!

Boşanma davası açtığı eşi Çetin Çalışkan tarafından ölümle tehdit edildiğini belirten Ayşan Çalışkan, 23 yıllık evliliği boyunca sürekli çocuklarıyla beraber sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Şimdi de boğazımı keserek öldüreceğini söylüyor. Onlarca kez şikâyetçi oldum ama her seferinde gözaltına alınıp karakoldan bırakılıyor. Lütfen yetkililer biz ölmeden gereğini yapsın” çağrısında bulundu.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre Ayşan Çalışkan (40), 23 yıllık eşi Çetin Çalışkan’a (45) geçen yıl boşanma davası açtı. Evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını belirten Ayşan Çalışkan “Yüzlerce defa darp edilmeme rağmen tutuklanmazsa beni daha kötü hale getirir korkusuyla hastaneye gidemedim. Artık dayağına katlanamadığım için geçen sene boşanma davası açtım. O günden bu yana ise sürekli ailesi ve kendisinden tehdit alıyorum. Dosyam karakolda bekletiliyor ve savcılığa gitmiyor. Uzaklaştırma kararı olmasına karşı evimin yakınından ayrılmıyor. Şikâyet ettiğimde ise karakolda ifadesi alınıp bırakılıyor. Çocuklarıma ‘Annen mahkemeye bir delil verirse anneni öldüreceğim’ dedi. Sürekli boğazımı keseceğini söylüyor. Lütfen yetkililer biz ölmeden gereğini yapsın. Ölmek istemiyoruz” dedi.

"Silah sesi dinletiyor"

Çocuklarının da tehdit altında olduğunu anlatan Ayşan Çalışkan, “Çocuklarıma bıçak çekti. Büyük oğlum kaçmasa bıçaklayacaktı. Ortanca oğlumu da yolda yakalayarak diziyle boğazına bastırarak boğmaya çalıştı. Telefonla arayarak bize silah sesi dinletiyor ve geleceğini söylüyor. Son birkaç gündür korkumuzdan sürekli adres değiştirerek yaşamaya çalışıyoruz. O ise elini kolunu sallayarak geziyor. Biz sadece adalet ve yaşamak istiyoruz. Yaşamadığım bir evlat acısı kaldı, bunu da bana yaşatmasınlar” diye konuştu.