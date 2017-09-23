23 yıldır 'gazi' unvanı beklediğini belirten Ferhan Balcı: Biz bu vatan için kan akıttık (Özel haber)

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- KUZEY Irak\'a 1994 yılında düzenlenen sınır ötesi operasyonda PKK ile girilen çatışmada el bombasının patlaması sonucu yaralanan ve vücudunda 15 şarapnel parçası ile hayatını sürdüren 44 yaşındaki Ferhan Balcı, 23 yıldır \'gazi\' unvanı beklediğini söyledi.

Ankara\'nın Mamak İlçesi\'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Ferhan Balcı, 24 yıl önce askerlik görevini yerine getirmek için önce acemi birliği olan Isparta\'ya ardından ise usta birliği için Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'ne gitti. Burada bulunan 3\'üncü Dağ ve Komanda Taburunda Piyade Komando Er olarak görev yapan Ferhan Balcı, 1994 yılında Kuzey Irak\'a PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyona katıldı. Balcı, Mezi mevkisinde PKK ile girilen çatışmada el bombasının patlaması sonrası iki bacağından yaralandı. Yaralanmasının ardından önce Hakkari\'de tedavi gören Balcı, daha sonra Diyarbakır askeri hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 45 gün tedavi gören Ferhan Balcı, hava değişimi dolayısıyla memleketi Ankara\'ya döndü. Yaralarının iyileşmesinden sonra tekrar birliğine dönen Ferhan Balcı, askerlik görevini tamamladı.

\"BİZİ ONURE ETMELERİNİ İSTİYORUZ\"

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Mamak İlçesi\'nde bir su bayisinden çalışan Ferhan Balcı, tek isteğinin \'gazi\'lik unvanı olduğunu söyledi. Her iki bacağında toplam 15 şarapnel parçası bulunduğunu ve elinde raporların mevcut olduğunu söyleyen Ferhan Balcı, \"Psikolojim halen o günün etkisinde. O çatışmada yanımda bulunan arkadaşımın kolu koptu. Hala onlar aklıma geliyor. Bizim para pulda gözümüz yok. Nice arkadaşlarımız var, çocuklarına cevap veremiyor. Vücudundaki yaraları açıklayamıyor. Biz \'gazi\'lik unvanının verilmesini istiyoruz. Bizi onure etmelerini istiyoruz. Biz bu vatan için kan akıttık. Bunun bedeli olan \'gazi\'lik onurunu istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz\" dedi. Balcı, 23 yıldır \'gazi\' unvanı beklediğini sözlerine ekledi.



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