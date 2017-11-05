23 yıl sonra şehit arkadaşlarının mezarını ziyaret ettiler

ALİ KADI/NİĞDE, (DHA)- ŞIRNAK\'ta 1994 yılında bölücü terör örgütleriyle girdiği silahlı çatışmada şehit olan Aşır Keskin\'in 17 silah arkadaşı 23 yıl sonra şehidin Niğde\'nin Altunhisar İlçesine bağlı Yakacak Köyü\'nde bulunan mezarını ve ailesini ziyaret etti.

Türkiye\'nin çeşitli illerinde yaşayan Aşır Keskin\'in arkadaşları organize olarak şehidin mezarının bulunduğu Altunhisar İlçesi\'ne bağlı Yakacak Köyü\'ne geldi. İlk olarak şehidin mezarını ziyaret eden arkadaşları burada dua etti. Daha sonra şehidin babası Ahmet Keskin ve anne Cemile Keskin\'in evini ziyaret ederek elini öptü.

Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaş, yapılan ziyaretten çok önemli olduğunu söyledi. Kayabaş, \"Üzerinden yıllar geçmesine rağmen o kardeşlik duygularını vatan savunmasındaki sırt sırta omuz omuza çarpışırken canlarına emanet ettikleri duyguları hala yaşıyorlar kardeşlik hukukunu hiç bırakmamışlar. Her biri Türkiye\'nin farklı noktalarından gelmişler. Çok zor bir araya gelmeleri, kimi Ankara\'dan kimi Adana\'dan Kimi Tokat\'tan gelmiş ama tek bir gaye var aradan yıllar geçse de silah arkadaşlarını kardeşlerini unutmamışlar\" dedi.

5\'İNCİ KOMANDO ALAYI\'NIN SELAMINI GETİRDİK

Trabzon\'dan gelen şehidin arkadaşı Ali Kapucu, uzun uğraş sonucu bir araya gelerek ziyarete gerçekleştirdiklerini söyledi. Kapucu, \"Çok uzun seneler sonrasında organize olmaya çalıştık sağ olsunlar arkadaşlarımız bu konuda çok özverili davrandılar ve birbirimize ulaştık. Kardeşimizi canımızı ciğerimizi ziyaret etmek için buraya gelmek istedik. Gelemeyenler yüreklerini bizlerle gönderdiler. Tüm 5\'nci Jandarma Komando Alayı arkadaşlarımın adına selam getirdik, yürek getirdik, sevda getirdik. Hem vatan sevdası hem bayrak sevdası getirdik, gördüğünüz gibi arkadaş sevdası getirdik. Trabzon, Sivas, Erzincan, Adana, Hatay Tokat\'tan, Kayseri\'den yurdun her bir yerinden geldik. Birbirleri ile aynı nefesi aynı çorbayı kaşıklayıp aynı ekmeyi paylaşan aynı dağın mevziisini paylaşan arkadaşlarla hep beraber buluştuk\" dedi.

SANKİ AŞIR\'IM GELDİ

Şehidin Annesi Cemile Keskin ise çok duygulandığını söyledi. Keskin, \"Vatan sağ olsun sizler sağ olun Allah sizlere göstermesin hepinizin ayaklarına sağlık geldiğiniz için Allah sizden razı olsun. Sanki Aşır\'ım sizinle geldi. Çok sağ olun var olun\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI