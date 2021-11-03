23 yıl sonra ilk kez: Hollanda'da bir denizaltının üzerinde deniz aygırı bulundu

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Dünya liderleri İskoçya'da COP 26'dayken, iklim değişikliğinin başka canlıları nasıl etkilediği Hollanda'da gözler önüne serildi. Ülkenin kuzeyinde bir dişi deniz aygırı donanma üssünde, denizaltının üzerinde yatarken bulundu.

Deniz aygırları normalde Hollanda'nın yüzlerce kilometre kuzeyinde, kutup bölgelerinde yaşıyor. Freya ismi verilen deniz aygırı, son zamanlarda kutuplardan uzakta görülen ikinci deniz aygırı oldu. Bir başka deniz aygırı Fransa ve İspanya açıklarında görüldükten sonra İzlanda sularına dönmüştü.

Freya, Hollanda'da 23 senedir görülen ilk deniz aygırı oldu.

Deniz memelilerini inceleyen bilim insanı Jeroen Hoekendijk, Freya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece yüzgeçlerinde ufak bir yara görüldüğünü ifade etti.

Freya'nın Danimarka ve Almanya kıyılarını takip ederek Hollanda'ya geldiği tahmin ediliyor.