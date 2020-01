23 yıl sonra ilk dileği: Defolun gidin!

ABD’de haksız yere suçlu bulunarak tam 23 yıl boşu boşuna hapis yatan David Ranta, suçsuz olduğunun anlaşılmasın ardından serbest bırakıldı. Ranta, özgürlüğüne kavuştuktan sonra etrafını saran gazetecilere, ‘Defolun gidin buradan’ dedi.

New York kentinde 1991 yılında öldürülen haham Chaskel Werzberger’in katil zanlısı olarak yakalanan ve 37,5 yıl hapse mahkum edilen David Ranta, suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine 23 yılın ardından demir parmaklıklardan kurtuldu.

Suçsuz olmasına rağmen hapse atılan Ranta, bir görgü tanığının ortaya çıkarak polise verdiği ifade sayesinde özgürlüğüne kavuştu.

Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan Yargıç Miriam Cyrulnik, duruşma sonunda, “Bay Ranta, her ne kadar duyması sizin için bir o kadar yetersiz ve anlamsız olacaksa da, çok üzgünüm” dedi.

Duruşma sonrasında gazetecilerin etrafını sardığı Ranta’ya, ilk olarak ne yapmak istediği soruldu. 58 yaşındaki Ranta, özgür bir insan olarak ilk dileğini, ‘Defolun gidin buradan’ diyerek dile getirdi.

Ranta daha sonrasında, “Şu an, sanırım yüzmek istiyorum, bu çok rahatlatıcı olur” dedi.

CNN’in haberine göre, Ranta serbest kaldıktan saatler sonra New York ve New York Polis Teşkilatı’na insan hakları ihalali suçlamasıyla dava açmak için mahkemeye başvurdu.

Ranta’nın avukatu Pierre Sussman, “Müvekkilimin hayatından 23 yıl çalındı. Bu bir ömür, bir nesli temsil ediyor. Hapse girmeden önceki ve sonraki fotoğraflarına bakarsanız, o artık bambaşka bir insan olmuş durumda” dedi.

Sussman, dava sürecinden önce Ranta’nın ailesiyle vakit geçirmek ve dinlenmek istediğini belirtti.