23 yaşındaki Şule'nin sır ölümünde 6 karanlık nokta

Doğum gününde Ankara'nın en lüks plazalarından birinin 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden Gazi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet soruşturması derinleşiyor.

"Şule'nin ölümü intihar değil cinayet" diyen Çet ailesi, şüpheliler Ç.A. ve B.Y.'nin adli kontrol ile serbest bırakılmasına isyan etti. Ailenin avukatı Umur Yıldırım, "İtirazımızı yaptık. Ölümünde 6 karanlık nokta var. Şüpheli Ç.A.'nın Şule ile yaptığı iki aylık telefon dökümlerinde taciz izlerine rastlanıyor. Tutuklanmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Sabah gazetesinden Gül Kireklo'nun haberine göre, Şule Çet, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisiydi. Ç.A.'nın da ortak olduğu işyerinde yarı zamanlı çalışıyordu. İşyerine sonradan ortak olan kişi, Çet'in işine son verdi. İddiaya göre Ç.A., "Yeniden işe dönmen için buluşup, konuşalım" deyince 28 Mayıs'ta Şule Çet, Ç.A. ve onlara katılan 3 kişi ile önce bir restoranda yemek yedi.



Genç kız, saat 23.54'e doğru Ç.A. ve B.Y. ile birlikte Çankaya'da bulunan plazanın 20'nci katındaki ofise geçti. İşte ne olduysa da burada oldu. Sabah saat 04.00 sıralarında genç kızın düşerek öldüğü belirlendi. O gün Şule Çet'in doğum günüydü. AnkaraCumhuriyet Savcılığı, olaydan sonra kayıplara karışan, 4 Haziran gecesi gözaltına alınan Ç.A. ve B.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İfadeler çelişkili"

Karara itiraz eden avukat Umur Yıldırım, Şule'nin ölümünün intihar değil cinayet olduğu iddiasında bulunarak, 6 çarpıcı karanlık noktayı Sabah'a anlattı:



1- Şule 20'nci kattan kafa üstü yere çakılmış. İntihar olsa kişi kendini attığında savrulma yaşar. Burada kafa üstü düşmesi, fırlatma veya ayağından tutup atma etkisini gösteriyor.



2- 155 Polis İmdat kayıtlarında Ç.A. ya da B.Y.'nin Şule'nin düşmesiyle ilgili bir bildirimde bulunmadıkları da öğrenildi. Olaydan sonra hızla plazadan çıkmaya çalışan Ç.A. ve B.Y.'nin o sırada plazanın güvenliğini sağlayan görevlilere, Şule'nin düşmesiyle çıkan gürültüyü "Trafo mu patladı? Ne oldu böyle?" diyerek, yanılttıkları belirlendi.



3- Şüpheli Ç.A.'nın polis merkezi ve savcılık ifadeleri birbiriyle çelişiyor. Polis merkezinde "Kendini sarkıtmış, 'atlayacağım' diyordu. Tutup çekmeye çalıştım, o sırada parmağım yaralandı" dedi. Ancak, sağlık raporlarında Ç.A.'nın parmağındaki yarayla ilgili olaydan 3 gün önce operasyon geçirdiğini beyan ettiği yansıdı.



4- Şule'nin ev arkadaşı Lilya ve daha önceki ev arkadaşları verdikleri ifadelerde, Şule'nin intiharı düşünecek bir insan olmadığını hayata "Pollyana" gibi baktığını anlattı.



5- Ç.A.'nın, Şule ile yaptığı telefon görüşmelerinin iki aylık dökümü çıkarıldı. 7-8 sayfalık mesaj kayıtlarında taciz izlerine rastlandı.



6- Ç.A.'nın yanında çalışan ve üç hafta önce işten ayrılan başka bir kadının da kendisinin de taciz edildiğini öne sürdüğü öğrenildi.