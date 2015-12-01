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Yaşam

23 yaşındaki öğretmenin boğazı kesilmiş cesedi bulundu

Fırat Kışlele, Halfeti'de sınıf öğretmenliği yapıyordu

01 Aralık 2015 01:46

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan 23 yaşındaki Fırat Kışlele, evinde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dutluca İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fırat Kışlele'nın bugün okula gitmemesi üzerine meraklanan mesai arkadaşları, şüphelenerek eve gitti. Bir süre kapıyı çalan öğretmenler, daha sonra aradıkları telefonun içeride çaldığını duymalarına rağmen cevap verilmemesi üzerine şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarak girdiğinde Fırat Kışlele'tiyi boğazı kesilmiş vaziyette kanlar içersinde buldu.

Eve çağırılan sağlık görevlileri öğretmen Kışkele'nin boğazı kesilen öldüğünü belirledi. Evde inceleme yapan polis, kanlı bir ekmek bıçağına el koydu ve genç öğretmenin cesedini otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Polis evinde ölü bulunan öğretmenin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

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