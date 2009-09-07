23 yaşındaki genç Karadeniz'de kayboldu

SAKARYA’nın Karasu İlçesi'ne haftasonu arkadaşlarıyla tatil için gelen 23 yaşındaki Tuncal Karabıyık, serinlemek için girdiği Karadeniz'de kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri, Karabıyık'ı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.



Yalı Mahallesi’ndeki Akkum Tatil Köyü’ne İstanbul Pendik’ten haftasonu tatili için gelen Tuncay Karabıyık 3 arkadaşıyla, dalgalı olmasına rağmen denize girip yüzmeye başladı. Ancak bir süre sonra Tuncay Karabıyık dalgaların arasında gözden kayboldu. Tuncay Karabıyık'ı kurtarmak isteyen arkadaşları da boğulma tehlikesi geçirdi. Kendi imkanlarıyla sahile çıkan gençler, çevredekiler tarafından çağırılan 112 Acil ambulanslarıyla Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olayı ihbar alan Sahil Güvenlik Ekipleri, Tuncay Karabıyık'ın bulunabilmesi için arama çalışmalarını sürdürüyor.



