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Yaşam

23 yaşındaki genç benzin döküp kendisini ateşe verdi

Ataşehir'de 23 yaşındaki genç kadın Gülseri K., üzerine benzin dökerek kendisini yaktı.

09 Ekim 2011 03:00

T24 - Ataşehir'de 23 yaşındaki genç kadın Gülseri K., üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.



Gülseri K., elindeki benzin dolu bir bidonla Ataşehir Mustafa Kemal Köprüsü'nün yanındaki boş araziye geldi. Bir süre burada oturan Gülseri K., bidondaki benzini üzerine döktükten sonra elindeki çakmakla kendisini ateşe verdi.Olayı gören vatandaşlar, alev topuna dönen Gülseri Karakuş'u söndürmeyi başardı. Vatandaşlar daha sonra polise ve 112 Acil Servisi'ne haber verdi.



Güvenlik şeridi oluşturuldu


Kısa süre içinde olay yerine gelen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile resmi ekipler, çevrede güvenlik şeridi oluşturdu. Polis, olayla ilgili olarak görgü tanıklarının bilgisine başvurdu.Olayı görerek Gülseri K.'nın yardımına koşan YeditepeÜniversitesi İç Mimari Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Aslan Davutoğlu,ambulansın çok geç kaldığını öne sürdü.


Vücudunun neredeyse tamamı yanan Gülseri K., ambulansla yanık tedavi ünitesi olan Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Polis,olayla ilgili soruşturma başlattı.

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