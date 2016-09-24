"23 yaşında diye aldıkları futbolcu 40 yaşında çıktı"

Azerbaycan takımlarından Shahdag Qusar'ın yeni transferi Victor Emenayo'nun yaşı tartışma konusu. Nijeryalı futbolcunun kimlik yaşının 23, gerçek yaşının ise 40 olduğu iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kendisiyle ilgili iddialara pasaportunun fotoğrafıyla yanıt veren Emenayo, "Ben yalan söylemiyorum, yaşım gerçekten 23" ifadelerini kullanıp pasaportunun fotoğrafını basın mensuplarıyla paylaştı.

1993 doğumlu olduğu görülen futbolcunun tekrar sağlık kontrolünden geçirileceği belirtilirken kontrollerin ardından resmi bilgilendirme yapılacağı aktarıldı. Geçmişte oynadığı Uganda ekibi SC Villa yetkilileri, Emenayo'nun yıllarca takımlarında oynadığını iddia ediyor.