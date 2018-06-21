Fanatik gazetesi yazarı Emre Tilev, Portekiz-Fas karşılaşmasını değerlendirdi.

Tilev, Ronaldo'yu spiker olarak ilk anlattığı günden bu yana onun çok büyük bir yol kat ettiğini söyledi. Yıldız futbolcunun dün attığı golü 'tekmeye kafa uzatmak' olarak dile getirdi.

İşte Emre Tilev'in Fanatik'te yer alan köşe yazısı

"23 yaşında 10 yıl önce Luzhniki ’de ilk kez onu anlatmıştım. Manchester United forması ile Chelsea ağlarını havalandırmış penaltılara giden maçta, penaltı kaçırsa da takımı kupaya uzanmış, oda zaferi yaşamıştı. Ronaldo o günden bu güne çok yol kat etti. Son olarak Dünya Kupası tarihinde en yaşlı oyuncu olarak üçleme yaptı. Hem de sadece 4 gün önce. İlk maçını 90+5‘te yediği golle İran’a kaybeden Fas. Çok hızlı oyuncularınız varsa 4 ’lü orta alan kurguları bol pozisyon yaratıyor. Hele bu isimler; Moutinho- Silva (en zayıf ve beceri sorunu olandı)-Carvalho ve Mario ise. Onların önünde Ronaldo, yaratıcı, dinamik ve son vuruş becerisi tartışılmaz isim. Tekmeye kafa koyarak 2. maçta 4. golü attığında sadece 4 dakika geride kalmıştı.



Sırtlarını VAR’a dayamışlar!



Sonra yattı Portekiz, akın akın geldi Fas. Kuzey Afrikalılar, baskı kurabilen bir ekip. Ziyech ve Amrabat gibi hızlı oyunculara sahip, lakin Belhanda Galatasaray ’da bu sezon olduğu gibi; yaparmış, oynarmış, hareketliymiş gibi mücadele edince, Hakimi kaleci Munir ona eşlik de kusursuz kalınca, Fas kupaya el salladı veda etti. Tabi, Portekizli Rui Patricio’nun ikinci yarı kurtarışlarının hakkını verelim. Bu arada hakemlerin bazıları çok kötü. Sırtlarını ‘VAR’ sistemine vermişler. Pepe’nin pozisyonu penaltı değil miydi? Ya Ronaldo ’nun kendini yere bırakıp sonra ‘VAR’ dediği an!



Maçın sorusu



Dirar (Fenerbahçe), Belhanda (Galatasaray), Da Costa (M.Başakşehir) ve Boutaib (Y.Malatyaspor) bizim ligimizde oynuyorlar, hangisini en çok beğendiniz?



Maçın starı



Sadece maçın mı? Şu ana kadar kupanın... Okuyalım; C. Ronaldo. Şu ana kadar 4 gol. Dört dünya kupasında da gol sevinci. Milli takım forması ile en çok gol atan Avrupalı 85 gol.



Maçın olayı



Ekrana yansıyan seyircinin pankartı; “Annem Faslı, babam Portekizli kimi seçebilirim. Annem ya da Babam.” Kulağına eğilip fısıldasam: “Rusya’ya kadar gelerek futbolu seçmişsin” Futbolu seçenlerden olalım.



Kısa mesaj



Kupaya yan toplar damga vurdu. Soccer Tactics ve Skills (Futbol Taktikleri ve Becerileri) 1980 yılında yazılan kitap. Yakın direk ve arka direk savunmalarını anlatıyor. Okuduklarımı, henüz daha hiç bir takımda görmedim... (Futbol değişse de korner anlayışı değişmiyor.)"