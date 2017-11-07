23 Yaş Altı Judo Milli Takımı Karadağ yolcusu

ANKARA,(DHA) - KARADAĞ\'ın Başkenti Podgorcia\'da 10-12 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası\'nda judogi giyecek Türk Milli Takımı yarın karayolu ile Tekirdağ\'dan hareket edecek.

Tekirdağ\'da hazırlık kampını tamamlayarak tatamide mücadele edecek erkek ve kadın Judo Milli Takımı şu isimlerden oluştu:

Erkekler: Salih Yıldız (60), Ertuğrul Dönmez ve Uğurcan Zehir (66), Bilal Çiloğlu ve Murat Bektaş (73), Kadir Bingöl (+100)

Kadınlar: Gülkader Şentürk (48), İrem Korkmaz ve Büşra Özdek (52), Buket Mercan ve Meltem Dindar (57), Minel Akdeniz (63), Çağrı Güzelsoy (78), Sabile Akbulut ve Kübranur Esir (+78)

(FOTOĞRAFLI)

