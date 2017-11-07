T24 LogoT24 Logo
Spor

23 Yaş Altı Judo Milli Takımı Karadağ yolcusu

ANKARA,(DHA) - KARADAĞ'ın Başkenti Podgorcia'da 10-12 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda judogi giyecek Türk Milli Takımı yarın karayolu ile Tekirdağ'dan hareket edecek

07 Kasım 2017 17:41

ANKARA,(DHA) - KARADAĞ\'ın Başkenti Podgorcia\'da 10-12 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası\'nda judogi giyecek Türk Milli Takımı yarın karayolu ile Tekirdağ\'dan hareket edecek.  
Tekirdağ\'da hazırlık kampını tamamlayarak tatamide mücadele edecek erkek ve kadın Judo Milli Takımı şu isimlerden oluştu:
Erkekler: Salih Yıldız (60), Ertuğrul Dönmez ve Uğurcan Zehir (66), Bilal Çiloğlu ve Murat Bektaş (73), Kadir Bingöl (+100)
Kadınlar: Gülkader Şentürk (48), İrem Korkmaz ve Büşra Özdek (52), Buket Mercan ve Meltem Dindar (57), Minel Akdeniz (63), Çağrı Güzelsoy (78), Sabile Akbulut ve Kübranur Esir (+78)

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHAKARADAĞ Başkenti PodgorciaKasımYaş Altı AvrupaTürk Milli TakımıTekirdağJudo Milli TakımıSalih YıldızErtuğrul DönmezUğurcan ZehirBilalMurat BektaşKadir BingölGülkaderKorkmazBüşraBuket Mercan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24