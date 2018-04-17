23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya 

İSTANBUL,(DHA) - ERMENİSTAN\'ın başkenti Erivan\'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası\'nda kadın kılıç kategorisinde milli sporcu Iryna Shchukla bronz madalya kazandı.

Avrupa\'nın üst düzey 42 eskrimcisinin katıldığı 23 Yaş Altı Kadınlar Kılıç Avrupa Şampiyonası müsabakalarında pul müsabakalarından 10. sırada çıkan milli eskrimci Iryna Shchukla, tablo 32\'de İspanyol Elena Munoz Hernandez\'i 15-14 yenerek tablo 16\'ya kaldı. Bu turda İtalyan Rebecca Gargano\'yu da 15-14\'lük skorla mağlup eden Shchukla, çeyrek finalde Gürcü Lika Jijieishvili\'yi 15-7 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde İtalyan Eloisa Passaro\'nun rakibi olan Iryna Shchukla, müsabakayı 15-10 kaybetti ve 3\'üncü sırada yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Diğer milli sporculardan Nisanur Erbil 21\'inci, Aylin Çakır ise 41\'inci sırayı elde etti. Bu madalya, 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası\'nda tarihimizin 3\'üncü bireysel madalyası oldu. Son 5 yıllık dönemde Enver Yıldırım ve Ayşe Iryna Kracvchuk bu şampiyonada bronz madalya kazanmış, geçtiğimiz yıl da kadın kılıç takımı altın madalyanın sahibi olmuştu.

19 Nisan Perşembe günü Iryna Shchukla, Nisanur Erbil ve Aylin Çakır\'dan oluşan kadın kılıç milli takımı madalya için yarışacak.

(FOTOĞRAFLI)