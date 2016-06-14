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Kültür-Sanat

Adana Film Festivali'nde büyük ödül 350 bin TL

Yıllardır Altın Koza Film Festivali adıyla düzenlenen festival bu yıl isim değiştirerek Adana Film Festivali adıyla düzenlenecek

14 Haziran 2016 21:36

Türkiye’de en büyük ödüllerin verildiği film festivali olan 23. Uluslararası Adana Film Festivali’ne başvurular başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan festival bu yıl 19-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 19-25 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 23. Uluslararası Adana Film Festivali’nin Yarışma Yönetmelikleri açıklandı. Festival hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü “Türkiye’nin önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek yarışmalarla ilgili yönetmeliklerimiz yayınlandı. Festivalimize her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi ve katılım bekliyoruz. Festivalimizde yarışmaların yanı sıra; Dünya Sineması, özel gösterimler, Türk Film Pazarı, atölyeler, söyleşiler ve konserler de sanatseverlerle buluşacak” dedi.

Bu yıl 19-25 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacak olan 23. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması ve ‘Adana’ Konulu Senaryo Yarışması yönetmelikleri açıklandı.

Buna göre; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması  başvuruları için son başvuru tarihi 29 Temmuz 2016, ‘Adana’ Konulu Senaryo Yarışması son başvuru tarihi ise 05 Ağustos 2016 olarak belirlendi.

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