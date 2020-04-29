23. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali evlere konuk olacak

Covid-19 salgını sebebiyle bu yıl 23'üncüsü yapılacak Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali evlere konuk olacak. Festival, "#EvdeKaldık" temasıyla 7-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu sene 7-14 Mayıs tarihlerinde #EvdeKaldık temasıyla online festival yapacak olan Uçan Süpürge Vakfı, Zoom Meeting aracılığıyla basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısı festivalin Onursal Başkanı Türkan Şoray’ın konuşmasıyla açıldı. Toplantıda neden online festival, nasıl evde kaldık gibi sorularla birlikte festival programına dair bilgiler verildi. Her sene verilen Onur Ödülü, Bilge Olgaç Başarı Ödülü ve Genç Cadı Ödülü sahipleri açıklandı. Tema ödülünün açıklanması ise açılış gecesine bırakıldı.

FIPRESCI ilk kez online jüri olacak

Dünyada jürilik yaptığı tek kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ne bu sene ilk kez online olarak FIPRESCI jürisi katılacak. FIPRESCI jürisinde bu yıl Dana Duma, Helen Robert ve Mark Adams yer alıyor.

Onur Ödülü ve Bilge Olgaç Başarı Ödülü ve Genç Cadı Ödülü sahipleri belli oldu

23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde bu yıl Onur Ödülü Nebahat Çehre ve Şahika Tekand’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülü Handan İpekçi, Işıl Özgentürk ve Sevil Demirci’ye takdim edilecek. Genç Cadı Ödülü ise son yıllarda başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken Cemre Ebüzziya’ya verilecek.

Festival yaptıkları açıklamada "#EvdeKaldık" temasını şu şekilde açıkladı:

“Evimiz”in kapısı, 7-14 Mayıs tarihleri arasında da sonuna kadar açık olacak… Bütün dünya, hep birlikte olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Bu ilk değil, ama bu kez hep birlikte kaçıyor, kapanmaya, saklanmaya çalışıyoruz. Elbette bugünler sadece salgının kime değerse değsin canımızı yaktığı zamanlar olarak değil aynı zamanda dayanışmanın da hatırlanacağı ve herkesin, her kurumun kendi meşrebince dayanışmaya ortak olduğu zamanlar olarak hatırlanacak.”

“Bu; yüzyılları ardına almış deyim, evlenmemiş kadınları aşağılamak için kullanılır. Bu kez hep birlikte #EvdeKaldık diyerek meydan okuyoruz korona günlerinde erkek şiddetine ve evin her tür eril haline! Şimdi hepimiz evdeyiz, evde olmayı, evde kalmayı, hatta evde kalmayı talep etmeyi birlikte deneyimliyoruz. Burası bizim bildiğimiz bir yer; toz kokusu, kek kokusu, çamaşır makinesi sesi, çocuk gürültüsü, geçimsizlikleri, eşitsizlikleri, hiyerarşisi, şiddeti ve kahkahalarıyla bizim çok iyi bildiğimiz bir yer! Hoşgeldiniz! Şimdi hep birlikte evi yeniden deneyimleyelim; kaçınılmaz olanla nasıl baş ediyoruz, bir arada yaşamaktan ne anlıyoruz, ev içini ne olarak görüyor, orada kendimizi ve “diğerleri”ni nasıl konumlandırıyoruz!

Haydi, buyurun, çünkü bu kez hep birlikte #EvdeKaldık!”

Sınırsız, Limitsiz ve Biletsiz Festival: 31 Ülke 76 Film

Festivalin kıtası Afrika, ülkesi İrlanda

Farklı kategorilerden olmak üzere, festival kıtası olan Afrika’nın seçkisinde 12, festival ülkesi olan İrlanda’nın seçkisinde 8 film var. Kısa kurmacada 19, deneyselde 7, animasyonda 5, belgeselde 14, uzun metrajda 11 filmi izleyicilerle buluşacak.

Sokak, ev, emek, cinsellik, aile, çocuk evlilik, göçmenlik gibi pek çok temayı işleyen filmlerin oluşturduğu festival programında filmler; “Pembesiz Mavisiz”, “Yersiz Yurtsuz”, “Arafta”, “Kabuğunu Kırmak”, “Olay Yeri: Aile”, “Evde Kalamayanlar”, “Erkekliğin İdeolojik Aygıtları” “Sokakta” ve “Evde” bölüm isimleri altında seyirci ile buluşacak.