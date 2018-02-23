23 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

Çizme\'de Türk gecesi: Roma-Milan

Pazar günü Milanlı Hakan ve Romalı Cengiz 2\'nci kez karşı karşıya gelecek.

Milli güreşciler Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, Küba\'da katıldıkları Uluslararası Granma Cerro Pelado Turnuvası\'nda altın madalya kazandılar.

SPOR TOTO SÜPER LİG

20:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Atiker Konyaspor

20:00 Galatasaray - Bursaspor

FENERBAHÇE

15:00 Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

17.00 Fenerbahçe maçının çalışmaları devam edecek

TRABZONSPOR

10:00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

14:15 Bordo-mavili ekip özel uçak ile Alanya\'ya hareket edecek

BASKETBOL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında deplasmanda İsveç ile karşılaşacak

UEFA AVRUPA LİGİ

15.00 UEFA Avrupa Ligi\'nde son 16 turu kura çekimi UEFA\'nın Nyon\'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

PTT KADINLAR TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL

15:30 Yakın Doğu Üniversitesi - Botaş

18.00 Hatay BŞB. - Fenerbahçe

EUROLEAGUE

20:30 Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas

YÜZME

Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası başlayacak,

GÜREŞ

Amasya ve Konya\'da Türkiye Yıldızlar Şampiyonaları yapılacak.



BİSİKLET

Tour Of Antalya, Kemer etabı ile devam edecek.