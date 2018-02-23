23 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

Çizme\'de Türk gecesi: Roma-Milan
Pazar günü Milanlı Hakan ve Romalı Cengiz 2\'nci kez karşı karşıya gelecek.
Milli güreşciler Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, Küba\'da katıldıkları Uluslararası Granma Cerro Pelado Turnuvası\'nda altın madalya kazandılar.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Atiker Konyaspor
20:00 Galatasaray - Bursaspor
FENERBAHÇE
15:00 Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
17.00 Fenerbahçe maçının çalışmaları devam edecek
TRABZONSPOR
10:00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak
14:15 Bordo-mavili ekip özel uçak ile Alanya\'ya hareket edecek
BASKETBOL
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında deplasmanda İsveç ile karşılaşacak
UEFA AVRUPA LİGİ
15.00 UEFA Avrupa Ligi\'nde son 16 turu kura çekimi UEFA\'nın Nyon\'daki merkezinde gerçekleştirilecek.
PTT KADINLAR TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL
15:30 Yakın Doğu Üniversitesi - Botaş
18.00 Hatay BŞB. - Fenerbahçe
EUROLEAGUE
20:30 Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas
YÜZME
Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası başlayacak,
GÜREŞ
Amasya ve Konya\'da Türkiye Yıldızlar Şampiyonaları yapılacak.
BİSİKLET
Tour Of Antalya, Kemer etabı ile devam edecek.