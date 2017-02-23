23 Şubat 2017 İngiltere Basın Özeti

İngiliz gazetelerinin manşetlerinde yazar Helen Bailey'in öldürülmesi, Londra Emniyet Teşkilatı'nın ilk kadın müdürü ve NASA'nın dünya benzeri 7 gezegen açıklaması vardı.

Guardian gazetesinin manşetinde "Cressida Dick, Londra Emniyeti'nin başına geçecek ilk kadın" ifadeleri yardı.

Dick'in göreve atanması Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın yanı sıra Muhafazakar ve İşçi Partililer tarafından da desteklendi.

Guardian'ın emniyet editörü Vikram Dodd'a göre bir yandan emniyet bütçesinde yüz milyonlarca tasarrufa gidip diğer yandan da güvenliği sağlaması gereken Dick'i zor bir görev bekleyecek.

The Times gazetesinin manşetinde İngiltere'nin odun peleti yakıtına harcadığı para vardı. "Başarısız yeşil enerji programında 450 milyon sterlin kaybedildi" başlığını kullanan gazete, İngiltere'nin çevreye daha az zarar vermek için enerji tesislerinde kullandığı odun peletini ABD'den İngiltere'ye getirmenin, enerji tesislerinde kömür yakmaktan daha zararlı olduğunu yazdı.

Çevre editörü Ben Webster, İngiltere'de bu uygulamayı destekleyen dönemin Liberal Partili enerji ve iklim değişikliği bakanı Chris Huhne'nin bugün ABD'den odun peleti ithal eden bir şirketin başında olduğunu yazdı.

Gazetenin birinci sayfasında yer verdiği bir diğer haber ise yazar Helen Bailey'in öldürülmesiydi.

Mahkeme, 51 yaşındaki yazarın 56 yaşındaki nişanlısı Ian Stewart tarafından öldürüldüğüne hükmetti.

Bailey'in cesedi, öldürüldükten üç ay sonra evinin garajındaki bir fosseptik çukurunda bulunmuştu.

Stewart'ın yazar Bailey'in 4 milyon sterlinlik servetine el koymak için bu cinayeti işlediği tahmin ediliyor.

Stewart'ın 2010 yılında ölen eski eşini de öldürmüş olabileceği nedeniyle yeni bir soruşturma başlatıldı.

Daily Telegraph gazetesinin manşetinde İngiltere'nin Guantanamo tutuklularına ödediği 20 milyon sterlinin IŞİD'e gittiği şüphesi vardı.

Bir İngiliz geçen günlerde Musul'da IŞİD adına canlı bomba olarak kendini patlatmış, geçmişte Guantanamo'da tutuklu kalan Jamal al Harith adlı militana tazminat olarak 1 milyon sterlin ödendiği ortaya çıkmıştı.

Haberin yazarları Robert Mendick ve Christopher Hope'a göre İngiltere'nin bugüne kadar tazminat ödediği 17 kişiden 4'ünün Suriye'deki İslamcı grup ve bireylerle bağı olduğu tahmin ediliyor.

Gazetenin politika muhabiri Christopher Hope, eski Başbakan Tony Blair'in bu tazminatın kendi döneminde ödenmediğini söyleyerek kendisinden sonraki Muhafazakar hükümeti eleştirdiğini yazdı.

Gazetenin sürmanşetinde ise NASA'nın dün akşam açıkladığı 7 yeni gezegen vardı.

Dünyaya görece yakın olan 40 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın etrafında dönen yedi gezegenin tamamı dünyanınkine yakın bir kütleye sahip.

Irak'tan bildiren Cambell MacDiarmid, Musul cephesindeki IŞİD - Irak ordusu savaşının kazanını iki tarafın keskin nişancılarının birbiriyle yürüteceği mücadelenin belirleyeceğini yazdı. Gazete, Airwars adlı örgütün koalisyon güçlerinin savaş uçaklarıyla gerçekleştirdikleri bombardımanlarda militandan çok sivil öldürdüğüne yönelik raporuna da yer verdi.

i gazetesinin manşetinde de Londra'nın ilk kadın emniyet müdürü Cressida Dick vardı. 188 yıllık polis teşkilatındaki bu ilke dikkat çeken gazete, Dick'in polisin 2005 yılında metroda masum bir Brezilyalıyı öldürdüğü operasyonu yönetmesi nedeniyle eleştirildiğini yazdı. Bu atama, Brezilyalı genç Jean Charles de Menezes'in ailesinin de tepkisini çekti.

Gazetenin birinci sayfasındaki bir diğer haberde ise insanların her gün yediği sebze ve meyve miktarının sağlıkları üzerindeki etkisini araştıran bir çalışma vardı.

Imperial College of London'dan biliminsanlarının yürüttüğü araştırmaya göre günde 10 adet, toplam 800 gram mevye ve sebze yemek kalp hastalıkları ihtimalini yüzde 24, felç riskini yüzde 33, dolaşım sistemi hastalıkları ihtimalini yüzde 28, kanser riskini yüzde 13 ve erken ölüm riskini de yüzde 31 azaltıyor.

Financial Times'ın manşetinde ise Unilever'in Kraft'tan gelen satış teklifini reddetmesinin ardından şirkette yaşanan değişimler vardı.

Scheherazade Daneshkhu'nun haberine göre 143 milyar dolarlık bu teklifi reddeden Unilever, şirket yapılanmasında reforma giderek kârlılığı artırmayı hedefliyor.

Gazetenin kamu politikası muhabiri Helen Warrell ise İngiltere'nin Brexit referandumu sonrasında göç başvurularıyla başa çıkmakta zorlandığını yazdı.

Gazetenin kamu politikaları editörü Helen Warrell'a göre İngiltere AB'den ayrılmadan İngiltere'ye taşınmak isteyen AB vatandaşlarının başvuruları dört katına çıktı.

İş yükündeki bu büyük artış, son altı yılda çalışan sayısında yüzde 9, bütçesinde yüzde 19 kesintiye gidilen İçişleri Bakanlığı'nı zor durumda bıraktı. Bakanlığın bütçesinde 2020'ye kadar yüzde 5 daha kesinti yapılacak.