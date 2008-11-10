23 soruşturmaya 21 takdirname

Yargıtay’a uyan İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gözaltında ölen Alpaslan Yelden davasında sekiz polise beraat kararı verdi. Hakkında 23 soruşturma açılan sanıklardan İbrahim Peker’in ise 21 kez takdirnameyle ödüllendirildiği belirlendi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın hapis cezasını bozma kararına uyarak gözaltında ölen Alpaslan Yelden davasında sekiz polis hakkında beraat kararı verdi.



Yelden’i işkenceyle öldürmekten sanık Başkomiser İbrahim Peker hakkında son 10 yılda 23 ayrı soruşturma açıldı. Ancak ceza yerine Peker’in 21 kez takdirname ve maaşla ödüllendirildiği ortaya çıktı.



Mahkeme Yargıtay'a uydu



Bir cinayet soruşturması kapsamında 1999 yılında evinden gözaltına alınan Alpaslan Yelden Emniyet’te sorgulanırken, bu sırada fenalaştı.

Kaldırıldığı hastane hayatını kaybeden Yelden’in ölümü nedeniyle sekiz polise “kastı aşan müessir fiil” suçundan üç yıl dörder ay hapis cezası verildi. Yargıtay, sanık polisler hakkındaki cezayı, “Üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair inandırıcı kanıt bulunmadığı” gerekçesiyle bozdu. Dün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada mahkeme heyeti, Yargıtay’ın kararına uyarak polisler hakkında beraat kararı verdi.



'Hukuka inanç kalmadı'



Karara tepki gösteren avukat Türkan Aslan şöyle konuştu: “Biz bu duruşmaya mahkemenin, Yargıtay bozma ilamına karşı direnme kararı vereceğine inanarak geldik. Ancak şu anda Yargıtay bozma ilamına uyulmuş bulunmaktadır.

Bu durum işkence suçlarına karşı engel olmak konumunda ve durumunda bulunan yargı ve Adli Tıp Kurumu gibi bilimsel kurumların engelleyici rollerinin ortadan kalkması sonucunu doğurmaktadır. Alparslan Yelden’i öldürenlerin cezasız bırakılmış olması hukuka olan inancımızı ve vicdanımızı zedelemiştir. Konuyu AİHM’e taşıyacağız."



Ceza yerine ödül



Bu arada dava dosyasına konulan belgelere göre sanık polislerden başkomiser İbrahim Peker hakkında son 10 yılda 23 ayrı soruşturma istendi. İşkence, darp, kötü muamele ve görevini yerine getirmeme gibi iddialarla hakkında açılan soruşturmalardan ceza almayan Peker, bu süre içinde tam 21 kez maaş ve takdirname ile ödüllendirildi.



İşte 0 23 soruşturma



Gözaltında ölen Alpaslan Yelden davasında yargılanan Başkomiser İbrahim Peker, 13 yıldır İzmir’de görev yapıyor. Hakkında 23 defa soruşturma açılan Peker hiçbirinde ceza almadı. İşte Yelden’e açılan soruşturmalar ve hakkındaki iddialar:



● Yedi defa cürümü söyletmek için işkence yapmak.



● İki kez ‘tehdit, hürriyeti kısıtlama ve tecavüz.



● 13 defa efrada süimuamele, darp, küfür ve hakaret.



● Bir kez de denetim ve gözetim görevini yerine getirmemek.



Bu soruşturmaların sonunda sadece denetim ve gözetim görevini yerine getirmediği gerekçesiyle Peker’e kınama cezası verildi.

