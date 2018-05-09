23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri sahiplerini buldu.

Beşiktaş Belediyesi’nin de sponsor olduğu gece MKM Atilla İlhan Salonu’nda gerçekleşti. Geceye tiyatro ve sinema dünyasının başarılı, ünlü ve duayen isimleri katıldı. Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç da bu törene katılan isimler arasındaydı.

Açılış konuşmasını yapan oyuncu Kerem Alışık, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık’ın sanata büyük değer kattığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Birisi bütün hayatını, eşine, işine, mesleğine ailesine adamış, bir örümcek ağı gibi ince, naif ama asla kopmayan, tek başına kadınlar grubu gibi kalabalık, sahici, anlamlı, farklı, diğeri, aklımıza uğramadan yüreğimize ulaşmış, hep gözüyle kalbiyle konuşmuş ve kaç lisan bilirsek bilelim tercüme edilmesi mümkün olmamış. İkisi de güzel sanatlar mezunu, güzel sanatların içinde ama en güzeli, güzel yaşama sanatını başarmış ve bize göstermiş iki kişilik’’.

Ödül törenin de, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir oyuncu şarkı söyleyerek geceye renk kattı. Bu yılın sürprizi ünlü oyuncu Gonca Vuslateri’nin söylediği “kördüğüm” adlı şarkı oldu. Ünlü oyuncuya piyanosu ile İklim Tamkan eşlik etti, ardından ödül törenine geçildi.

Sinema kategorisinde Yılın En Başarılı Oyuncusu Ödülü’nü kazanan Ahmet Mümtaz Taylan, yaptığı konuşmada “Oyuncular, senarist ve yönetmenler gibi bir parça hikaye anlatıcılarıdır. “Daha” filmi biraz zor bir filmdi. Salon zor buldu. Ancak ona rağmen dünyanın bir çok yerinde ödül aldı. Jürinin dikkatini çektiğimiz için mutluyuz. Teşekkür ediyorum” dedi.

Demet Evgar, komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı

Demet Evgar, komedi dalında en başarılı kadın ödülünü alırken, Engin Günaydın aynı dalda en başarılı erkek oyuncu ödülünü aldı. Tiyatro dalında yılın en başarılı erkek oyuncu ödülünü ‘’Joseph K’’ isimli oyunuyla Mert Fırat aldı.

Engin Günaydın, “Türkiye’de komedi yapmak çok zor bir iş… Bu nedenle ödülü senarist, yönetmen, yapımcı, aktör ve aktrist tüm meslektaşlarıma armağan etmek istiyorum” dedi.

Mert Fırat, “Üzerimizde emeği geçen herkes adına bu ödülü almak istiyorum. Ayrıca buradan sanatı destekleyen kişi ve kurumlara, gençleri desteklemeleri çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.

Onur Ödülünü alan, oyuncu Süleyman Turan ve Halil Ergün’e ödülü Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç verdi.

Kısa bir konuşma yapan Başkan Vekili Doğaç; Atatürk’ün sanata verdiğini öneme değindi. Atatürk’ün, ‘’ Efendiler… Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatçı olamazsınız’’ sözünü hatırlattı. Törenin ardından, sahnede ödül alan sanatçı ve oyuncular toplu fotoğraf çekindi.

Özge Özder, “Bak bizim şarkımızı çalıyorlar” adlı oyunla komedi dalında yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülünü aldı

Özge Özder, “Bu ödül sahnede var olan ve var olacak tüm kadınlara gitsin” ifadelerini kullandı.

Nevra Serezli, Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü’nü Kerem Alışık’ın elinden aldı…

Nevra Serezli, “Bu gece burada konuşan tüm dostların sözlerine katılıyorum. Çolpan İlhan benim için çok değerliydi. Çok dostluğum oldu onunla. Aynı oyunda olamadık ama yıllar sonra onun adını taşıyan bu ödülü alıyorum. Çok mutluyum” dedi.

Başak Köklükaya, sinema dram dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı

Başak Köklükaya, “Bu sene benim için güzeldi. Bu ödülle birlikte Çolpan İlhan ve Sadri Alışık’ı sevgiyle anıyorum. Bu ödülü aday olan tüm kadın meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum” diye seslendi.

2017-2018 Sadri Alışık Sinema Ödülleri Kazananlar

Dram

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Öykü Karayel "İşe Yarar Bir Şey"

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Ilgaz Kocatürk "Tarla"

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Başak Köklükaya "İşe Yarar Bir Şey"

Yılın En İyi Başarılı Erkek Oyuncusu

Ahmet Mümtaz Taylan "Daha"

Komedi

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Ayta Sözeri "Aile Arasında"

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Feyyaz Yiğitçakmak "Ölümlü Dünya"

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Demet Evgar "Aile Arasında"

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Engin Günaydın "Aile Arasında"

Özel Ödüller:

Ayhan Işık Özel Ödülü

Fatih Artman

Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü

Hayat Van Eck "Daha"

Seçici Kurul Özel Ödülü

Çiğdem Selışık Onat

Onur Ödülü

Halil Ergün

Kayhan Yıldızoğlu

Süleyman Turan

2017-2018 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri Kazananlar

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Ecem Üstündağ "Kanlı Komedya" - Caligula Baba Sahne

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Özgün Aydın "Joseph K" - Dasdas

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Aysel Yıldırım "Zabel" - Bgst

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Mert Fırat "Joseph K" - Dasdas

Komedi, Kara Komedi Ya Da Müzikal Dalında

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Didem Germen "Sherlock Hamid" - Bakırköy Belediye Tiyatrosu

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Erdem Akakçe "İntiharın Genel Provası" - Tiyatro Adam

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Özge Özder "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar" - İbbşt

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Mehmet Ali Kaptanlar "Damdaki Kemancı" - Zorlu Prodüksiyon

Özel Ödüller

Onur Ödülü

Yılmaz Gruda

Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü

Nezaket Erden "Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit" - Seyyar Sahne / Tiyatro Medresesi

Erdem Kaynarca "Tato/ Baba" - Galata Perform

Seçici Kurul Özel Ödülü

"Sevmekten Öldü Desinler" Oyuncular – Kadıköy Emek Tiyatrosu

Hamdi Alp

İbrahim Halaçoğlu

Meltem Yılmazkaya

Onur Berk Arslanoğlu

Pınar Yıldırım

Anadolu Efes Özel Ödülü

Sahne 3 / 3 Mota

Hdi Sigorta Özel Ödülü

Tiyatro Fora

Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü

Nevra Serezli