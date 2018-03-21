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Dünya

23 Rus diplomat, İngiltere'den sınır dışı edildi

Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayının ardından İngiltere 23 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti

21 Mart 2018 00:02

Eski Rus Ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesi olayının ardından İngiltere'den sınır dışı edilmesi kararlaştırılan 23 Rus diplomatın bu ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko, resmi Twitter hesabından açıklamada, 23 Rus diplomatın ülkeyi Londra'daki Stansted Havalimanından terk ettiğini duyurdu.

Yakovenko açıklamasında, "Bugün, İngiliz hükümetinin düşmanca tavrından sonra evimize dönen meslektaşlarımıza veda ediyor ve kariyerlerinde kendilerine en iyi dileklerimizi diliyoruz. Başkan (Putin) adına kendilerine teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Londra'nın ünlü Notting Hill semtindeki elçilik binası önünden sabah hareket eden diplomatik plakalı araçlar, sınır dışı edilmesine karar verilen diplomatlar ile ailelerini havalimanına götürmüştü.

İngiliz hükümeti geçen hafta, Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İngiltere'ye yapacağı ziyaretle ilgili davetin geri çekilmesi ile Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na İngiliz devlet erkanı ve kraliyet ailesinden katılım olmayacağı da kararlar arasında yer almıştı.

 

 

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