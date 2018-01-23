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Spor

23 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAY 17:00 Yeni başkan Mustafa Cengiz ve kurullarına mazbataları verilecek  BEŞİKTAŞ 17:00 Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek  FENERBAHÇE 15:00 Dünü izinli geçiren sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek DEMİ

23 Ocak 2018 12:35

GALATASARAY
17:00 Yeni başkan Mustafa Cengiz ve kurullarına mazbataları verilecek 

BEŞİKTAŞ
17:00 Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek 

FENERBAHÇE
15:00 Dünü izinli geçiren sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek

DEMİR GRUP SİVASSPOR
12:00 Robinho, Sivas\'a gelecek.
16:30 Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho için Yeni 4 Eylül Stadyumu\'nda imza töreni düzenlenecek.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

VOLEYBOL
-Bayanlar Şampiyonlar Ligi -
19:00 Galatasaray - Grot Budowlani Lodz

-Efeler Ligi-
17:30 Halkbank - İstanbul BBSK
16:00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - Afyon Bld. Yüntaş
18:00 Fenerbahçe - Maliye Piyango
14:00 Jeopark Kula Bld. - Beşiktaş

BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi
20:00 Pınar Karşıyaka - UCAM Murcia
-FIBA Avrupa Kupası-
17:00 İstanbul BBSK - ESSM Le Portel

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