23 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
17:00 Yeni başkan Mustafa Cengiz ve kurullarına mazbataları verilecek
BEŞİKTAŞ
17:00 Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek
FENERBAHÇE
15:00 Dünü izinli geçiren sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek
DEMİR GRUP SİVASSPOR
12:00 Robinho, Sivas\'a gelecek.
16:30 Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho için Yeni 4 Eylül Stadyumu\'nda imza töreni düzenlenecek.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
VOLEYBOL
-Bayanlar Şampiyonlar Ligi -
19:00 Galatasaray - Grot Budowlani Lodz
-Efeler Ligi-
17:30 Halkbank - İstanbul BBSK
16:00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - Afyon Bld. Yüntaş
18:00 Fenerbahçe - Maliye Piyango
14:00 Jeopark Kula Bld. - Beşiktaş
BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi
20:00 Pınar Karşıyaka - UCAM Murcia
-FIBA Avrupa Kupası-
17:00 İstanbul BBSK - ESSM Le Portel