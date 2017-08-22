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Dünya

23. Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali için başvurular başladı

Taner TÜZÜN, NÜRNBERG (DHA) - Geleneksel Nürnberg 23

22 Ağustos 2017 13:01

Taner TÜZÜN, NÜRNBERG (DHA) - Geleneksel Nürnberg 23.Türkiye-Almanya Film festivalinin tarihleri 09-18 Mart 2018 olarak belirlendi. Festivalde her iki kültürden kısa metraj ve uzun metraj filimler tanıtılacak.

YARIŞMA BAŞVURULARI BAŞLADI

Yarışma ya da yarışma dışı bölümler için de başvurular başladı. Yarışma bölümleri şöyle:

Uzun Metraj Film Yarışması dalında Türk ve Alman üyelerden oluşan seçici kurul festival kapsamında En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, Seyirci Ödülü verilecek.   

 En iyi kısa film Yarışması kapsamında 1.lik ödülü, 2.lik Ödülü, 3.lük Ödülü verilecek.

 \'Sinema Dünyaları\' adlı yarışma dışı olan bölümde ise belgesel ya da uzun metraj filmler tanıtılacak. Festival filmlerinden birine ayrıca Mahmut Tali Öngören anısına 
Öngören – İnsan Hakları ve Demokrasi Ödülü verilecek. 

Başvurular ücretsiz olarak fılmfreeway.com adresinden yapılabilecek.

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