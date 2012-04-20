23 Nisan'da 'Sokağa Çıkma Yasağı' var!

Siyasal Bilgiler Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek olan "Sokağa Çıkma Yasağı" adlı oyunun ilk gösterimi 23 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de Ankara Necip Fazıl Salonu'nda izleyicileriyle buluşacak.
2012 Nisan ve Mayıs ayları boyunca aşağıda belirtilen günlerde, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul ve İzmir'de "Sokağa Çıkma Yasağı" var:
OYUN : Sokağa Çıkma Yasağı
YAZAR : Civan Canova
23 Nisan Pazartesi saat 20:00
Necip Fazıl Salonu
25 Nisan Çarşamba saat 14.00
Anadolu Üniversitesi Eskişehir
28 Nisan Cumartesi saat 20.00
Tiyatro Akademi (Gazi İİBF)
30 Nisan Pazartesi saat 20.00
Necip Fazıl Salonu
1 Mayıs Salı
Ziraat Fakültesi
7 Mayıs Pazartesi saat 20.00
Uludağ Üniversitesi Bursa
9 Mayıs Çarşamba saat 12.00
İstanbul Üniversitesi ÖKM Sahnesi
13 Mayıs Pazar
Ege Üniversitesi
16 Mayıs Çarşamba saat 20.00
Ankara Sanat Tiyatrosu