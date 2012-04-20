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Kültür-Sanat

23 Nisan'da 'Sokağa Çıkma Yasağı' var!

"Sokağa Çıkma Yasağı" adlı oyunun ilk gösterimi 23 Nisan Pazartesi günü

20 Nisan 2012 20:41

Siyasal Bilgiler Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek olan "Sokağa Çıkma Yasağı" adlı oyunun ilk gösterimi 23 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de Ankara Necip Fazıl Salonu'nda izleyicileriyle buluşacak.

2012 Nisan ve Mayıs ayları boyunca aşağıda belirtilen günlerde, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul ve İzmir'de "Sokağa Çıkma Yasağı" var:

 
OYUN : Sokağa Çıkma Yasağı
YAZAR : Civan Canova
 
23 Nisan Pazartesi saat 20:00
Necip Fazıl Salonu
 
25 Nisan Çarşamba saat 14.00
Anadolu Üniversitesi Eskişehir
 
28 Nisan Cumartesi saat 20.00
Tiyatro Akademi (Gazi İİBF)
 
30 Nisan Pazartesi saat 20.00
Necip Fazıl Salonu
 
1 Mayıs Salı
Ziraat Fakültesi
 
7 Mayıs Pazartesi saat 20.00
Uludağ Üniversitesi Bursa
 
9 Mayıs Çarşamba saat 12.00
İstanbul Üniversitesi ÖKM Sahnesi
 
13 Mayıs Pazar
Ege Üniversitesi
 
16 Mayıs Çarşamba saat 20.00
Ankara Sanat Tiyatrosu

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