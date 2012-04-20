23 Nisan'da 'Sokağa Çıkma Yasağı' var!

Siyasal Bilgiler Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek olan "Sokağa Çıkma Yasağı" adlı oyunun ilk gösterimi 23 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de Ankara Necip Fazıl Salonu'nda izleyicileriyle buluşacak.

2012 Nisan ve Mayıs ayları boyunca aşağıda belirtilen günlerde, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul ve İzmir'de "Sokağa Çıkma Yasağı" var:

OYUN : Sokağa Çıkma Yasağı

YAZAR : Civan Canova

23 Nisan Pazartesi saat 20:00

Necip Fazıl Salonu

25 Nisan Çarşamba saat 14.00

Anadolu Üniversitesi Eskişehir

28 Nisan Cumartesi saat 20.00

Tiyatro Akademi (Gazi İİBF)

30 Nisan Pazartesi saat 20.00

Necip Fazıl Salonu

1 Mayıs Salı

Ziraat Fakültesi

7 Mayıs Pazartesi saat 20.00

Uludağ Üniversitesi Bursa

9 Mayıs Çarşamba saat 12.00

İstanbul Üniversitesi ÖKM Sahnesi

13 Mayıs Pazar

Ege Üniversitesi

16 Mayıs Çarşamba saat 20.00

Ankara Sanat Tiyatrosu